Французская компания Ubisoft наконец-то подтвердила то, о чем давно говорили инсайдеры: Assassin's Creed IV: Black Flag возвращается в виде большого ремейка под названием Assassin's Creed Black Flag Resynced, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Новый хит в Steam: Vampire Crawlers собрала 98% положительных отзывов за день

Что изменится в ремейке Black Flag?

Обновленную версию культового пиратского экшена 2013 года создает студия Ubisoft Quebec при поддержке Ubisoft Singapore. Игру разрабатывают фактически с нуля на новой версии фирменного движка Anvil.

Разработчики обещают существенно улучшенную графику, современное освещение с трассировкой лучей, обновленный рендеринг, а также значительно более реалистичную симуляцию воды – один из ключевых элементов игры о морских приключениях.

Вместе с анонсом Ubisoft показала дебютный трейлер ремейка, а также отдельный 8-минутный обзорный ролик с демонстрацией изменений. Оба видео стали частью большой 28-минутной презентации.

Трейлер Assassin's Creed Black Flag Resynced – смотрите видео:

Серьезно переработали и сам геймплей. Боевая система станет более динамичной: больше внимания уделили парированию атак и эффектному добиванию. Стелс также осовременили – теперь персонаж сможет свободно приседать, что расширит возможности для скрытого прохождения. Паркур получил более плавные анимации, а морские сражения и подводный геймплей были существенно доработаны.

Помимо технических улучшений, ремейк получит и новый контент. На корабле появятся трое офицеров, которые дополнят систему управления судном. Также Ubisoft расширила сюжетные линии Черной Бороды и Стида Боннета, добавила новые миссии, еще 10 матросских песен, домашних любимцев и фоторежим.

К роли Эдварда Кенуэя вернулся британский актер Мэтт Райан (Matt Ryan). Во время презентации он заявил, что золото, слава и приключения снова ждут игроков и настало время снова поднять черный флаг.

Когда выйдет Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced запланирован на 9 июля. Игра выйдет на PC в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Базовая стоимость стартует от 60 долларов.