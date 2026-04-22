Новый проект под названием Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard вышел только 21 апреля, но уже успел стать неожиданным хитом, пишет 24 Канал.

В Steam игра меньше чем за сутки собрала около 1,5 тысячи "крайне положительных" отзывов. Общий рейтинг достиг 98% – такой же показатель в свое время имела и Vampire Survivors. Сейчас пиковый онлайн за сутки составил почти 30 тысяч игроков, если верить данным SteamDB.

Чем игра так зацепила игроков?

Геймеры отмечают, что разработчикам удалось перенести знакомую формулу в совершенно другой формат. Вместо автоматических боев – "турбопошаговая" система, где каждое решение имеет значение. При этом ключевая черта оригинала – бесконечная аддиктивность – никуда не исчезла. В отзывах даже шутят, что игру лучше не покупать, потому что она "вызывает зависимость".

Игровой процесс построен вокруг исследования подземелий, сражений с монстрами и постепенного составления собственной колоды карт. Игрокам придется экспериментировать с комбинациями, прокачивать способности и искать редкие сокровища.

Разработчики сделали акцент на синергии между картами и вариативности стратегий, что позволяет проходить одни и те же ситуации разными способами.

Vampire Crawlers понравилась игрокам / Фото poncle

Отдельно авторы обещают персонажей с уникальными характеристиками, разнообразные награды и даже интерактивные элементы вроде "настоящих стен" в подземельях.

Релиз состоялся сразу на нескольких платформах: ПК (Steam и Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Кроме того, проект доступен в подписке Game Pass. Мобильные версии для iOS и Android запланированы на 2026 год.

Цена игры составляет 10 долларов – это немного по современным меркам, хотя и вдвое больше, чем у Vampire Survivors. Судя по первым отзывам, для многих игроков это не стало препятствием.