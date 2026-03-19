Французский издатель Ubisoft объявил о новом этапе своей организационной и операционной перезагрузки. Как сообщает медиа IGN, руководство компании разослало внутреннее сообщение сотрудникам, в котором подтвердило прекращение производства игр в студии Red Storm Entertainment. В рамках этого решения было уволено 105 разработчиков.

Почему Red Storm больше не будет создавать новые игры?

Интересно, что студию не ликвидируют полностью, ее переводят во вспомогательный формат работы: в дальнейшем команда сосредоточится на технической поддержке внутреннего движка Snowdrop и выполнении IT-задач для других подразделений Ubisoft.

Фактически Red Storm превратится в сервисный центр, который будет помогать другим студиям компании с инфраструктурой и технологиями.

По информации источника GamesIndustry.biz внутри Ubisoft, компания пообещала уволенным сотрудникам "всестороннюю поддержку". Говорится, в частности, о выплате выходного пособия и других программах сопровождения.

Чем известна Red Storm?

Red Storm Entertainment имеет долгую историю в игровой индустрии. Студию основали в ноябре 1996 года при участии писателя Тома Клэнси. Именно по мотивам его произведений команда создала десятки проектов, среди которых – оригинальная Tom Clancy's Rainbow Six.

В 2000 году студия стала частью Ubisoft и выпустила первую Tom Clancy's Ghost Recon. Над развитием Rainbow Six команда работала до 2008 года, а над Ghost Recon – до 2012-го. Впоследствии франшизы передали другим внутренним студиям издателя.

После этого Red Storm переориентировалась на эксперименты с виртуальной реальностью. В разные годы она выпустила такие проекты, как Werewolves Within (2016), Star Trek: Bridge Crew (2017) и Assassin's Creed Nexus VR (2023). Также до 2024 года студия занималась разработкой условно-бесплатного шутера Tom Clancy's The Division: Heartland.