Речь идет об одном из крупнейших публичных архивов ретроигр. Представители инициативы SaveMyrient подтвердили, что резервное копирование всей коллекции завершено, сообщает TomsHardware.

Смотрите также Death Stranding 2 уже скоро выйдет на ПК: как изменится игра и что нового она получит

Объем архива составляет примерно 385 терабайт данных – это ROM-файлы и образы дисков, которые используются для эмуляции старых игр и программ.

Удастся ли сохранить архив навсегда?

Модератор сообщества под псевдонимом Ill-Economist-5285 сообщил, что волонтеры смогли завершить массовую загрузку архива и провести проверку полученных данных. В результате было создано полноценное зеркало Myrient, которое уже готово к использованию. Сейчас участники проекта работают над формированием торрент-файлов, чтобы сделать коллекцию доступной широкому кругу пользователей.

Другой модератор уточнил, что торрент-распространение рассматривается лишь как временное решение. Участники инициативы планируют активно поддерживать раздачу, чтобы обеспечить стабильность доступа к файлам. По словам Ill-Economist-5285, в ближайшее время система должна вернуться к нормальной работе.

Во время подготовки следующего этапа развития отдельные разделы архива могут временно выключаться. Детали будущих изменений организаторы обещают обнародовать позже. Пока что оригинальный сайт Myrient продолжает работать, однако с предупреждением о том, что он закрывается 31 марта. Пока что пользователи все еще могут загружать редкие материалы, вроде программы Calamus для Atari ST или шутер Descent II для MS-DOS.

Почему Myrient вообще закрывают?

Архив Myrient был запущен в 2022 году и быстро получил популярность благодаря проверенным файлам и большому объему коллекции – около 385 – 390 терабайт. Несмотря на успешное создание резервной копии, официально проект планирует прекратить работу 31 марта 2026 года из-за высоких затрат на хостинг.

Администраторы ресурса ранее отмечали, что проект оказался под серьезным давлением из-за недостатка финансирования и стремительного роста операционных расходов, сообщало издание VideoCardz. Дополнительную нагрузку создавали злоупотребления со стороны специализированных менеджеров загрузок, которые значительно увеличивали трафик.

По информации медиа, ситуацию осложнило и подорожание комплектующих для серверной инфраструктуры – в частности оперативной памяти, SSD и жестких дисков.