ПК-геймеры имеют возможность пополнить свою библиотеку в Steam без лишних затрат, но время такой "щедрости" как всегда ограничено, информирует 24 Канал.

Какая видеоигра бесплатная в Steam прямо сейчас?

Пользователи цифрового магазина от Valve могут получить в свое распоряжение виртуальную копию Terrors to Unveil – Day Off.

Горор, вышедший в 2025 году, обычно стоит обычно стоит 124 гривны, однако до 20:00 по киевскому времени 19 мая его "приобретение" не будет стоить вам ни копейки.

Что известно о Terrors to Unveil – Day Off?

В проекте студии Psycho, геймеров ожидает почти классический для "ужастиков" сюжет.

Протагонистом выступит некий Джек Уильямс – работяга, который отправляется на выходные в свой тихий загородный коттедж чтобы наконец отдохнуть от долгой рабочей недели.

Однако, местность и ее жители имеют чем удивить и напугать горе-отдыхающего.

Разработчики специфицируют жанр проекта как "симулятор ходьбы от первого лица с механиками исследования и разговора", говорится на странице игры в Steam.

При этом игра пытается работать как "психологический" хоррор, где якобы обычный вечер постепенно превращается в кошмар. За создание жуткой атмосферы отвечают визуал, стилизованный под эстетику VHS, и звуковое сопровождение.

Правда, не обошлось и без традиционных "скримеров", впрочем игра отнюдь не перенасыщена ими.

Как о проекте отзываются игроки?

Сейчас рейтинг обзоров Terrors to Unveil в Steam находится на отметке в "преимущественно положительные", где 72% рецензий являются положительными.

Хорошая графика и жуткая атмосфера. Меня охватило чувство тревоги,

– написал игрок под ником AlakiBuffs.

Интересно, что как среди минусов, так и среди плюсов проекта часто отмечают короткую продолжительность. Прохождение игры займет у вас около 1,5 часа, как информирует howlongtobeat.com.