ПК-геймери мають нагоду поповнити свою бібліотеку в Steam без зайвих витрат, але час такої "щедрості" як завжди обмежений, інформує 24 Канал.

Варте уваги Saros не повторила успіх Returnal – аналітики сумніваються в окупності гри

Яка відеогра безплатна у Steam прямо зараз?

Користувачі цифрового магазину від Valve можуть отримати у своє розпорядження віртуальну копію Terrors to Unveil – Day Off.

Горор, що вийшов у 2025 році, зазвичай вартує 124 гривні, однак до 20:00 за київським часом 19 травня його "придбання" не коштуватиме вам ані копійки.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Що відомо про Terrors to Unveil – Day Off?

У проєкті студії Psycho, на геймерів очікує майже класичний для "жахастиків" сюжет.

Протагоністом виступить такий собі Джек Вільямс – роботяга, який відправляється на вихідні у свій тихий заміський котедж аби нарешті відпочити від довгого робочого тижня.

Однак, місцина та її мешканці мають чим здивувати та нажахати горе-відпочивальника.

Трейлер гри: дивіться відео

Розробники специфікують жанр проєкту як "симулятор ходьби від першої особи з механіками дослідження та розмови", йдеться на сторінці гри в Steam.

При цьому гра намагається працювати як "психологічний" горор, де нібито звичайний вечір поступово перетворюється на кошмар. За створення моторошної атмосфери відповідають візуал, стилізований під естетику VHS, та звуковий супровід.

Щоправда, не обійшлося й без традиційних "скримерів", втім гра аж ніяк не перенасичена ними.

Як про проєкт відгукуються гравці?

Наразі рейтинг оглядів Terrors to Unveil у Steam знаходиться на відмітці у "переважно схвальні", де 72% рецензій є позитивними.

Гарна графіка та моторошна атмосфера. Мене охопило відчуття тривоги,

– написав гравець під ніком AlakiBuffs.

Цікаво, що як серед мінусів, так і серед плюсів проєкту часто відзначають коротку тривалість. Проходження гри займе у вас близько 1,5 години, як інформує howlongtobeat.com.