Издательство Sony Interactive Entertainment вместе со студией Kojima Productions раскрыло детали на сайте PlayStation касательно крупного обновления для курьерского экшена Death Stranding 2: On the Beach. Оно приурочено к выходу игры на ПК и принесет сразу несколько заметных нововведений.

Как изменится Death Stranding 2 на ПК и PS 5?

Одним из главных изменений станет новый уровень сложности под названием To the Wilder. По словам разработчиков, он ориентирован на опытных игроков и предполагает более суровые условия выживания. Локации станут более опасными, а враги – еще более смертоносными, что должно существенно усложнить прохождение.

Кроме этого, в игре появится возможность повторно сражаться с боссами, что позволит игрокам испытать собственные навыки или просто вернуться к ключевым битвам. Также добавят новые предметы экипировки – в частности различные банданы – и расширят возможности фоторежима. В контент вернутся и вырезанные ранее ролики с живыми актерами.

Разработчики обещают и новые сюжетные сцены. В них, частности, будет еще больше кошмарных эпизодов для главного героя Сэма. Часть геймплейных изменений подготовили на основе статистики и отзывов игроков со всего мира.

Анонс обновления сопровождался релизным трейлером ПК-версии. Трехминутное видео смонтировал лично основатель Kojima Productions Гидео Коджима.

Компьютерная версия игры создавалась в сотрудничестве со студией Nixxes Software. Она получит поддержку технологий апскейлинга и генерации кадров от Nvidia, AMD и Intel, а также работу с ультраширокими мониторами в форматах 21:9 и 32:9.

Напомним, Death Stranding 2: On the Beach вышла 26 июня 2025 года на PS5. До ПК (Steam и Epic Games Store) проект доберётся 19 марта 2026 года. Предварительные заказы уже открыты – стартовая цена составляет от 70 долларов.

Что нужно знать о Death Stranding 2

Death Stranding 2: On the Beach – это приключенческий экшен с открытыми локациями, который сочетает исследование мира, доставку грузов и тактические схватки.

Игроки снова берут на себя роль курьера Сэма, которому приходится путешествовать по опасным территориям, преодолевать природные препятствия и взаимодействовать с другими персонажами в мире, пережившем масштабную катастрофу.

Ключевая идея серии – связи между людьми. Геймплей построен не только на самостоятельных путешествиях, но и на косвенном взаимодействии с другими игроками: они могут оставлять постройки, подсказки или ресурсы, которые помогают продвигаться вперед.

Во второй части разработчики расширили боевую систему, возможности передвижения и варианты снаряжения. Игрокам доступны различные подходы к прохождению – от осторожного избегания врагов до более активных столкновений. Большую роль играет планирование маршрута, баланс груза и подготовка к опасным погодным и ландшафтным условиям.

Также игра известна кинематографической подачей: в ней много красивых сцен, атмосферной музыки и актерской игры. Мир Death Stranding 2 выглядит масштабным и одновременно одиноким, а история постепенно раскрывается через путешествия, встречи и исследования новых территорий.