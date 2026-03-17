Видавництво Sony Interactive Entertainment разом зі студією Kojima Productions розкрило деталі на сайті PlayStation щодо великого оновлення для кур'єрського екшену Death Stranding 2: On the Beach. Воно присвячене до виходу гри на ПК і принесе одразу кілька помітних нововведень.

Як зміниться Death Stranding 2 на ПК та PS 5?

Однією з головних змін стане новий рівень складності під назвою To the Wilder. За словами розробників, він орієнтований на досвідчених гравців і передбачає суворіші умови виживання. Локації стануть більш небезпечними, а вороги – ще смертоноснішими, що має суттєво ускладнити проходження.

Окрім цього, у грі з'явиться можливість повторно битися з босами, що дозволить гравцям випробувати власні навички або просто повернутися до ключових битв. Також додадуть нові предмети екіпірування – зокрема різні бандани – і розширять можливості фоторежиму. До контенту повернуться й вирізані раніше ролики з живими акторами.

Розробники обіцяють і нові сюжетні сцени. У них, зокрема, буде ще більше кошмарних епізодів для головного героя Сема. Частину геймплейних змін підготували на основі статистики та відгуків гравців з усього світу.

Анонс оновлення супроводжувався релізним трейлером ПК-версії. Трихвилинне відео змонтував особисто засновник Kojima Productions Гідео Коджима.

Комп’ютерна версія гри створювалася у співпраці зі студією Nixxes Software. Вона отримає підтримку технологій апскейлингу та генерації кадрів від Nvidia, AMD і Intel, а також роботу з ультраширокими моніторами у форматах 21:9 і 32:9.

Нагадаємо, Death Stranding 2: On the Beach вийшла 26 червня 2025 року на PS5. До ПК (Steam і Epic Games Store) проєкт дістанеться 19 березня 2026 року. Попередні замовлення вже відкриті – стартова ціна становить від 70 доларів.

Що потрібно знати про Death Stranding 2

Death Stranding 2: On the Beach – це пригодницький екшен із відкритими локаціями, який поєднує дослідження світу, доставку вантажів і тактичні сутички.

Гравці знову беруть на себе роль кур'єра Сема, якому доводиться подорожувати небезпечними територіями, долати природні перешкоди та взаємодіяти з іншими персонажами у світі, що пережив масштабну катастрофу.

Ключова ідея серії – зв'язки між людьми. Геймплей побудований не лише на самостійних подорожах, а й на непрямій взаємодії з іншими гравцями: вони можуть залишати споруди, підказки або ресурси, які допомагають просуватися вперед.

У другій частині розробники розширили бойову систему, можливості пересування та варіанти спорядження. Гравцям доступні різні підходи до проходження – від обережного уникання ворогів до більш активних зіткнень. Велику роль відіграє планування маршруту, баланс вантажу та підготовка до небезпечних погодних і ландшафтних умов.

Також гра відома кінематографічною подачею: у ній багато красивих сцен, атмосферної музики та акторської гри. Світ Death Stranding 2 виглядає масштабним і водночас самотнім, а історія поступово розкривається через подорожі, зустрічі та дослідження нових територій.