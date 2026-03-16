Польська студія CD Projekt Red повідомила, що вже найближчим часом випустить безплатний технічний патч для Cyberpunk 2077 на PlayStation 5. Оновлення створюється спеціально з прицілом на використання розширених можливостей консолі PS5 Pro.

Чого чекати від технічного оновлення?

У компанії наголосили, що апдейт не принесе нових сюжетних ліній чи іншого контенту – його завдання полягає виключно в покращенні технічної складової гри.

Хоча повний список змін поки не розкривають, завдяки публікації на сайті PlayStation відомо, що ключовим нововведенням стане підтримка покращеної технології масштабування PSSR. Її представили наприкінці лютого, а сама система вже почала з'являтися в інших великих релізах.

Зокрема, оновлений апскейлер уже використовується в Resident Evil Requiem. Також із 17 березня його планують додати до кількох гучних проєктів – серед них Monster Hunter Wilds, Dragon Age: The Veilguard, Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill f, Alan Wake 2 та Nioh 3.

То підтримка Cyberpunk 2077 таки закінчилася, чи ні?

Cyberpunk 2077 продовжує отримувати технічні покращення, хоча активна підтримка гри поступово згасає. Останнє велике мультиплатформене оновлення під номером 2.31 вийшло восени минулого року, а попередній масштабний патч датований липнем (версія 2.3). З весни 2024 року у студії більше немає окремої команди, яка займалася б подальшим розвитком проєкту.

Нагадаємо, що Cyberpunk 2077 доступна на ПК (через Steam, GOG і Epic Games Store), Mac, консолях PlayStation 4 та PlayStation 5, Xbox One і Xbox Series X|S, а також на Nintendo Switch 2. Єдине сюжетне доповнення Phantom Liberty вийшло лише для ПК і консолей поточного покоління.