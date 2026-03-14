Фанати Cyberpunk 2077 вже кілька тижнів по крупицях збирають в мережі докази того, що CDPR готують секретне доповнення для гри. Однак чи так це насправді? Відповідь є однозначною, повідомляє 24 Канал.

Cyberpunk 2077 – це завершена сторінка для CDPR?

Багатостраждальна RPG нещодавно стала частиною бібліотеки Xbox Game Pass, що породило чимало чуток про ймовірну порцію нового контенту, яка нібито очікує геймерів.

Зокрема, йшлося про те, що CDPR готують нове доповнення для гри.

Дійшло до того, що під постом анонсу появи Cyberpunk 2077 в Game Pass у соцмережі X, один з фанатів напряму запитав розробників, коли ж вийде це "секретне нове DLC", повідомляє Insider Gaming.

Відповідь розчарувала усіх шанувальників гри, розвіявши й без того примарні надії спільноти.

У нас немає планів щодо додаткових DLC чи доповнень. Якщо щось зміниться, ми повідомимо вас усіх!,

– заявили представники студії.

Отож, все що залишається фанатам – очікувати на сиквел, який нині має кодову назву "Project Orion" та очікується до виходу аж за 4-5 років.

