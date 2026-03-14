Фанаты Cyberpunk 2077 уже несколько недель по крупицам собирают в сети доказательства того, что CDPR готовят секретное дополнение для игры. Однако так ли это на самом деле? Ответ однозначен, сообщает 24 Канал.

Cyberpunk 2077 – это завершенная страница для CDPR?

Многострадальная RPG недавно стала частью библиотеки Xbox Game Pass, что породило немало слухов о вероятной порции нового контента, которая якобы ожидает геймеров.

В частности, речь шла о том, что CDPR готовят новое дополнение для игры.

Дошло до того, что под постом анонса появления Cyberpunk 2077 в Game Pass в соцсети X, один из фанатов напрямую спросил разработчиков, когда же выйдет это "секретное новое DLC", сообщает Insider Gaming.

Ответ разочаровал всех поклонников игры, развеяв и без того призрачные надежды сообщества.

У нас нет планов относительно дополнительных DLC или дополнений. Если что-то изменится, мы сообщим вам всем!,

– заявили представители студии.

Поэтому, все что остается фанатам – ожидать сиквел, который сейчас имеет кодовое название "Project Orion" и ожидается к выходу аж через 4-5 лет.

