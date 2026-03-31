Про це стало відомо з релізу NVIDIA, де вона поділилася деталями.

Як працює нова генерація кадрів і що вона дає?

Компанія Nvidia розширила можливості своєї технології масштабування, представивши одразу дві ключові функції – Dynamic Multi Frame Generation у складі DLSS 4.5 та новий режим Multi Frame Generation 6X.

Головна зміна – відмова від фіксованого множника кадрів. Якщо раніше генерація працювала за заданим сценарієм (наприклад, 2X або 4X), то тепер система адаптується в реальному часі. Вона аналізує навантаження на GPU та частоту оновлення дисплея, після чого самостійно визначає, скільки додаткових кадрів потрібно згенерувати.

Це дозволяє уникнути ситуацій, коли система або перевантажує відеокарту, або не використовує її потенціал на повну.

Новий режим MFG 6X пішов ще далі. У ньому графічний процесор здатен створювати до п'яти додаткових кадрів на кожен "реальний" кадр. За даними Nvidia, перехід із режиму 4X на 6X може забезпечити приріст продуктивності до 35% у 4K-іграх із трасуванням променів – за умови використання відеокарт серії GeForce RTX 50.

Щоб компенсувати потенційне зростання затримки, використовується технологія Nvidia Reflex, яка оптимізує відгук системи та знижує інпут лаг.

Однак доступ до нових можливостей поки що обмежений. Вони працюють лише на відеокартах GeForce RTX 50-ї серії та потребують встановлення драйвера GeForce Game Ready Driver версії 595.79 WHQL або новішої, пояснює VideoCardz. Активувати функції можна через бета-версію Nvidia App – для цього потрібно увімкнути експериментальні опції та вибрати DLSS Override у графічних налаштуваннях.

Важливо, що Nvidia залишила і класичний підхід: динамічний і фіксований режими генерації кадрів тепер працюють паралельно. Це означає, що користувачі можуть або довіритися автоматичній системі, або вручну обрати потрібний множник, як і раніше.

Окрім цього, бета Nvidia App вже отримала підтримку DLSS 4.5 Super Resolution для ігор Arc Raiders та Marvel Rivals. У майбутньому список сумісних проєктів розшириться – заявлено ще близько 20 ігор, серед яких нові та вже випущені тайтли, включно з War Thunder та іншими проєктами різних жанрів.