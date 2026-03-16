Польская студия CD Projekt Red сообщила, что уже в ближайшее время выпустит бесплатный технический патч для Cyberpunk 2077 на PlayStation 5. Обновление создается специально с прицелом на использование расширенных возможностей консоли PS5 Pro.

Чего ждать от технического обновления?

В компании отметили, что апдейт не принесет новых сюжетных линий или иного контента – его задача заключается исключительно в улучшении технической составляющей игры.

Хотя полный список изменений пока не раскрывают, благодаря публикации на сайте PlayStation известно, что ключевым нововведением станет поддержка улучшенной технологии масштабирования PSSR. Ее представили в конце февраля, а сама система уже начала появляться в других крупных релизах.

В частности, обновленный апскейлер уже используется в Resident Evil Requiem. Также с 17 марта его планируют добавить в несколько громких проектов – среди них Monster Hunter Wilds, Dragon Age: The Veilguard, Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill f, Alan Wake 2 и Nioh 3.

Так поддержка Cyberpunk 2077 таки закончилась, или нет?

Cyberpunk 2077 продолжает получать технические улучшения, хотя активная поддержка игры постепенно угасает. Последнее большое мультиплатформенное обновление под номером 2.31 вышло осенью прошлого года, а предыдущий масштабный патч датирован июлем (версия 2.3). С весны 2024 года у студии больше нет отдельной команды, которая занималась бы дальнейшим развитием проекта.

Напомним, что Cyberpunk 2077 доступна на ПК (через Steam, GOG и Epic Games Store), Mac, консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, а также на Nintendo Switch 2. Единственное сюжетное дополнение Phantom Liberty вышло лишь для ПК и консолей текущего поколения.