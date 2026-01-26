Том Хендерсон рассказал что же на этот раз придумали в Ubisoft чтобы разочаровать фанатов, сообщает Dexerto.
Интересно Перезапуск Fable позволит игрокам затянуть в постель рекордное количество персонажей
Ubisoft "убила" Watch Dogs?
В подкасте от Insider Gaming, инсайдер и журналист подробнее рассказал о последствиях безумной реструктуризации компании.
Оказалось, что в дополнение к прекращению работы над ремейком Prince of Persia The Sands of Time, Ubisoft "убила" еще одну известную франшизу – Watch Dogs.
По словам Хендерсона, виной всему стали плохие продажи Legion, которую боссы компании выпустили в свет, когда разработчики считали, что игре нужно значительно больше времени на разработку.
Это сделали, чтобы перевести команду на другой проект, работа над которым велась в студии уже несколько лет, но который потом был отменен. Гениальный менеджмент, не так ли?
Трейлер последней игры: смотрите видео
С тех пор франшиза Watch Dogs фактически была заброшена и какого-то "воскрешения" не предвидится.
Насколько мне известно на данный момент, Watch Dogs полностью мертва,
– говорит инсайдер.
Почему Watch Dogs звали "убийцей" GTA?
Возможность управлять городом как оружием выглядела свежей альтернативой механикам GTA.
Ранние трейлеры обещали неслыханный уровень детализации и графику нового поколения.
В маркетинговых материалах Ubisoft прямо позиционировала игру как более совершенного конкурента легендарной франшизы Rockstar.