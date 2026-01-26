Том Гендерсон розповів що ж цього разу вигадали в Ubisoft аби розчарувати фанатів, повідомляє Dexerto.

Ubisoft "вбила" Watch Dogs?

У подкасті від Insider Gaming, інсайдер та журналіст детальніше розповів про наслідки шаленої реструктуризації компанії.

Виявилося, що на додачу до припинення роботи над ремейком Prince of Persia The Sands of Time, Ubisoft "вбила" ще одну відому франшизу – Watch Dogs.

За словами Гендерсона, виною всьому стали погані продажі Legion, яку боси компанії випустили у світ, коли розробники вважали, що грі потрібно значно більше часу на розробку.

Це зробили аби перевести команду на інший проєкт, робота над яким велася у студії вже кілька років, але який потому був скасований. Геніальний менеджмент, чи не так?

Трейлер останньої гри: дивіться відео

Відтоді франшиза Watch Dogs фактично була закинута і якогось "воскресіння" не передбачається.

Наскільки мені відомо на цю мить, Watch Dogs повністю мертва,

– говорить інсайдер.

Чому Watch Dogs звали "вбивцею" GTA?