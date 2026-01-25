Fable стремится поразить геймеров масштабами и проработанностью собственного мира, в котором практически каждый персонаж сможет стать романтическим интересом игрока, информирует Military.

Сколько NPC в Fable можно будет "заромансить"?

Основатель и генеральный менеджер Playground Games Ральф Фултон рассказал, что новая Fable, концепт-арты которой недавно попали в сеть, позволит игрокам завести роман практически со всеми из 1000 NPC, за несколькими исключениями.

Отношения между персонажами всегда были ключевой особенностью серии, особенно в контексте построения семьи. В предыдущих играх франшизы, игроки могли ухаживать за NPC, предварительно выяснив их важные черты: какой тип подарков они любят или какие действия главного героя осуждают.

Затем появлялась возможность жениться, а еще позже даже развестись, если что-то в браке шло не так, как хотелось бы.

Трейлер игры: смотрите видео

Все это сохранится и в новой Fable, как подтвердил в разговоре с IGN Ральф Фултон, рассказав о NPC будущего проекта.

В игре их 1000. Вы можете подойти и поговорить с каждым из них в полностью озвученных разговорах. Вы можете жениться, это потребует немного усилий, но вы можете жениться на них всех. Вы можете иметь с ними детей, вы можете нанять их на работу, вы можете уволить их,

– рассказал разработчик.

Кроме того, Фултон заявил, что все эти персонажи бережно созданы вручную, поэтому перед геймерами будет предложено достаточно разнообразия.

Мы, возможно, когда-то думали, что можем процедурно генерировать их, но мы отказались от этой идеи достаточно давно... для игрока важно, чтобы он мог познакомиться с уникальными NPC,

– сказал Фултон.

Разговаривая с GamesRadar+, Фултон также рассказал, что все персонажи будут иметь собственный распорядок дня, за которым, при желании, геймеры смогут проследить.

Из этого даже возникло забавное задание для команды художников окружения, которым пришлось создать 1000 вариантов кроватей.

Fable выйдет позже в этом году на Xbox Series X|S, ПК и PS5, а также станет частью подписки Xbox Game Pass.

Что делает франшизу Fable особенной?