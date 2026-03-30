Геймер думал что купил старенький Xbox на блошином рынке, а получил одну из самых редких консолей в мире, сообщает 24 Канал.

Старый Xbox раскрыл секреты GTA IV?

Пользователь GTA Forums под ником Janmatant поймал себе крутую добычу на одном из блошиных рынков Эдинбурга, информирует Dexerto.

Всего за 5 фунтов стерлингов он выхватил особую версию Xbox 360, известную как "Девкит".

Девкит (dev kit, development kit) консоли – это версия игровой приставки, предназначенная для разработчиков игр. Она используется для создания, тестирования и отладки работы игр до их официального релиза, говорится на Umgamer.

В дополнение консоль все еще имеет этикетку Rockstar North, что указывает на то, что когда-то она принадлежала кому-то из работников студии.

Наклейка на консоли / Фото GTA Forums

Однако, дальше стало еще интереснее. На диске оказалось не совсем пусто. Геймер нашел там тестовую сборку Grand Theft Auto IV объемом 118 ГБ.

Хотя часть данных была стерта, пользователям форума удалось восстановить некоторые файлы и увидеть транспортные средства, персонажей и многое другое, что не вошло в конечную версию игры.

Одни из персонажей / Фото GTA Forums

В частности, оказалось, что в GTA IV мог быть собственный "зомби-режим".

Модели зомби из GTA IV / Фото GTA Forums

Счастливый владелец консоли уже объявил, что не планирует оставлять ее в своей собственности, а хочет заработать деньжат, выставив редкий лот на аукцион по минимальной цене в 800 долларов.

