Пока Rockstar и дальше хранят молчание относительно подробностей GTA 6, в сети зародилась новая теория, сообщает 24 Канал.
GTA 6 будет иметь кооперативный режим?
Каждая игра легендарной серии приносит в индустрию что-то инновационное.
Уже сейчас геймеры с нетерпением ждут шестую часть, хотя бы из-за новой уникальной системы разбития стекла, которую случайно рассекретил один из разработчиков.
Теперь GTA 6 Updates в X поделилась новыми слухами об особенностях будущего проекта.
Согласно им, игра может получить новый для франшизы режим кооперативный режим, который позволит игроку пройти всю историю бок о бок с другом.
Такое предположение выглядит одновременно невероятным и вполне реалистичным.
Нужно ли это GTA? Вероятно нет. Но подобная возможность точно стала бы интересным дополнением к игре, тем более учитывая то, что в ней будет сразу 2 протагониста.
Впрочем, как и все слухи о GTA 6, эту информацию следует воспринимать с огромной долей скептицизма.
Что известно о героях GTA 6?
Главными героями игры станет пара: Люсия Каминос и Джейсон Дюваль, информирует ESPN.
Джейсон – ветеран, который после службы работает на наркоторговцев в поисках легких денег.
Люсия – латиноамериканка со сложным детством, которая после выхода из тюрьмы стремится изменить свою жизнь к лучшему.