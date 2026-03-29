Пока Rockstar и дальше хранят молчание относительно подробностей GTA 6, в сети зародилась новая теория, сообщает 24 Канал.

GTA 6 будет иметь кооперативный режим?

Каждая игра легендарной серии приносит в индустрию что-то инновационное.

Уже сейчас геймеры с нетерпением ждут шестую часть, хотя бы из-за новой уникальной системы разбития стекла, которую случайно рассекретил один из разработчиков.

Теперь GTA 6 Updates в X поделилась новыми слухами об особенностях будущего проекта.

Согласно им, игра может получить новый для франшизы режим кооперативный режим, который позволит игроку пройти всю историю бок о бок с другом.

Такое предположение выглядит одновременно невероятным и вполне реалистичным.

Нужно ли это GTA? Вероятно нет. Но подобная возможность точно стала бы интересным дополнением к игре, тем более учитывая то, что в ней будет сразу 2 протагониста.

Впрочем, как и все слухи о GTA 6, эту информацию следует воспринимать с огромной долей скептицизма.

