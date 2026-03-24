Геймерам удалось найти крупицу информации о GTA 6 благодаря странице разработчика в сети Linkedin, сообщает 24 Канал.
Интересно Rockstar снова оскандалилась – студию обязали выплатить работникам компенсацию
GTA 6 будет иметь уникальную систему разбития стекла?
Один из программистов Rockstar обновил свой профиль в популярной соцсети, добавив обязанности, которые он выполнял во время работы над Grand Theft Auto 6.
В частности, он отметил, что работал над фоторежимом и системами рендеринга, но заинтересовало геймеров далеко не это.
Среди прочего, игродел "возглавлял работу над системой процедурного разбития стекла транспортных средств и объектов следующего поколения", сообщает @GTAVI_Countdown в X.
Проще говоря, его задачей было обеспечить, чтобы чтобы каждое разбитое окно, витрина или зеркало каждый раз разбивалось по-разному.
Интересно, что вскоре после огласки, разработчик "подчистил" описание должности, убрав детали, информирует @Urban_GTA_6.
Однако, это не остановило реакцию геймеров, которые уже уверены, что GTA 6 как минимум станет игрой десятилетия, если уж целая команда работает только над тем, чтобы в ней красиво и уникально разбивалось стекло.
Наконец игра, где физика разбитого стекла настолько хороша, что я могу сыграть роль разочарованного папы после того, как мой ребенок снова разбил дверь патио,
– пошутил пользователь X @Cryptonic_1st.
Напомним, что релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S.
Последние новости о GTA 6:
Российские депутаты хотят запретить GTA 6 из-за сцен мужского стриптиза.
Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник заверил всех, что Rockstar не использует генеративный ИИ в разработке GTA 6.
Бдительные геймеры обнаружили вероятную цену на GTA 6. Если верить информации, то цена на версию игры для Xbox составит 89.99 фунтов стерлингов (5246 гривен).