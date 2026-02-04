Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник дал большое интервью, в котором, среди прочего, раскрыл тему использования искусственного интеллекта студией Rockstar во время разработки GTA 6, сообщает gamesindustry.biz.

Как Штраус Зельник относится к ИИ?

Все больше разработчиков видеоигр начинают оперировать ИИ как рабочим инструментом. Не является исключением в этом вопросе и Take-Two.

CEO владельцев Rockstar, Штраус Зельник рассказал, что его подчиненные внедряют "сотни пилотных проектов", которые вводят ИИ в те или иные рабочие процессы корпорации.

ИИ, безусловно, повышает эффективность, и мы считаем, что он также может стимулировать креативность. Потому что, чем лучше становятся инструменты, тем более крутые вещи могут делать наши команды,

– говорит Зельник.

В частности, функционер выразил восторг от выхода Project Genie – ИИ-инструмента от Google, который позволяет создавать игровые миры в режиме реального времени через текстовый запрос или фото.

Вместе с тем, Штраус не видит ИИ как нечто что заменит творческих разработчиков, а рассматривает его лишь как вспомогательный инструмент.

Думаю ли я, что инструменты (ИИ – 24 Канал) сами по себе создают замечательный развлекательный контент? Нет, нет никаких причин так думать, и их не будет и в будущем,

– заявил он.

Использует ли Rockstar генеративный ИИ?

В дополнение Зельник поспешил успокоить всех геймеров, ожидающих выхода GTA 6, заявив, что Rockstar Games не используют ни одну из форм генеративного ИИ.

Их миры создаются вручную. Вот что их отличает. Они создаются с нуля, здание за зданием, улица за улицей, район за районом. Они не генерируются процедурно, да и не должны,

– заверил Зельник.

Поэтому, можно со спокойным сердцем ожидать релиз GTA 6, что назначен на 19 ноября 2026 года, как информирует Rockstar, и не бояться увидеть в нем так называемый "ИИ-слоп"