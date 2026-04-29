Похоже, что после завершения работы над GTA 6, Rockstar может взяться за продолжение для другой видеоигры из своего портфолио, сообщает Game File.

Что за L. A. Noire?

В 2011 году мир получил удивительно классную детективную видеоигру с открытым миром, которой стала L. A. Noire.

Созданная Team Bondi совместно с Rockstar, она предлагает влезть в шкуру Коула Фелпса – сотрудника полицейского управления Лос-Анджелеса, и выяснить, кто стоит за серией преступлений, всколыхнувших город, говорится в Steam.

Уникальной изюминкой проекта является системы сбора доказательств и проведения допросов. Последняя использует революционную, на время выхода игры, технологию лицевой анимации, которая позволяет игроку отслеживать реакцию персонажей на вопросы детектива точно как в реальной жизни.

В общем L.A. Noire стала успешной игрой с точки зрения реакции игроков, ведь и критики и геймеры по достоинству оценили старания разработчиков, о чем свидетельствуют рейтинги на портале metacritic – 89/100 и 7.9/10 соответственно (версия для Xbox 360).

Все сложилось хорошо и с коммерческой составляющей, хотя разработка и была весьма затратной. Как сообщает Eurogamer, за несколько месяцев после релиза, игра разошлась тиражом в 5 миллионов копий, что сделало ее одним из бестселлеров 2011 года.

Несмотря на весь успех, лихая судьба постигла оригинальную студию, которая начинала разработку L.A. Noire до того как ее пришлось завершать Rockstar.

Австралийская Team Bondi была расформирована, а причиной такого решения, по слухам, стало неудачное руководство и ненадлежащие методы работы, информирует The Guardian.

Вследствие этого, хоть права на франшизу и остались у Rockstar, L.A. Noire оказалась "на полке" пока студия занята работой над куда более важными проектами, вроде GTA 6.

L. A. Noire может получить сиквел?

Но, вероятно, так будет далеко не всегда. О возможности выпуска продолжения L.A. Noire обмолвился CEO владельцев Rockstar из Take-Two Штраус Зельник.

Во время интервью на событии iicon в Лас-Вегасе, журналисты спросили функционера планирует ли компания как-то развивать франшизу. Сначала Зельник коротко ответил "да", что вызвало бурную реакцию публики.

Ты никогда не знаешь. В общем, в будущем мы планируем сделать что-то со всей нашей интеллектуальной собственностью, но пока нечего анонсировать,

– объяснил свои слова гендиректор.

Эти слова можно трактовать таким образом, что ни одна игра Rockstar или Take-Two не является заброшенной навсегда.

Поэтому когда у разработчиков появятся свободные руки после выпуска GTA 6 – фанаты L. A. Noire смогут скрестить пальцы и надеяться, что именно продолжение этого проекта станет их следующей игрой.

Когда выйдет GTA 6?

Напомним, что дата релиза долгожданной Grand Theft Auto 6 назначена на 19 ноября 2026 года.

Проект появится на консолях PS5 и Xbox Series X|S. Судьба релиза на ПК пока неизвестна.

Героями игры станут Люсия и Джейсон, которые будут современной аллюзией на известную историю Бонни и Клайда.