События GTA 6 разворачивается в Vice City – знакомом фанатам городе, который возвращается в обновленном виде с современными локациями, расширенным открытым миром и социальными реалиями, которые остро отражают американскую жизнь, рассказывает 24 Канал.

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На этот раз история – не только о преступлениях, но и об отчаянии, доверии и выживании в суровом мире. А благодаря дополнительной информации от Rockstar на специальном сайте, мы можем ближе познакомиться с главными героями новой истории.

Джейсон Дюваль: ветеран, который ищет легкой жизни

Джейсон Дюваль – парень, который мечтает о спокойствии и простой жизни, но каждый раз попадает во все более сложные ситуации. В молодости он рос среди мошенников и преступников, а потом поступил в армию, пытаясь вырваться из замкнутого круга проблемного прошлого.



Джейсон Дюваль / Фото Rockstar Games

После службы он начал работать на местных наркоторговцев – вернувшись к знакомому способу заработка.

Неизвестно чем обернулась для Джейсона встреча с Люсией, ведь она может быть как худшим, так и лучшим решением в его жизни. Они оба оказываются втянутыми в криминальные перипетии, которые охватывают целый штат Леонида, и теперь вынуждены полагаться друг на друга, чтобы выжить.

Но как бы там ни было, а Джейсон держит свое слово. Он именно тот, на кого можно положиться, что бы ни случилось.

Вместе с Джейсоном, новую часть Grand Theft Auto ведет вперед еще одна харизматичная персонажка – Люсия Каминос. Во втором трейлере GTA 6 она появляется рядом – и становится понятно, что их связывает не только партнерство, но и более глубокая связь.

Люсия Каминос: для нее не существует правил

Люсия выросла в сложных условиях: ее отец научил ее драться еще с детства, и это знание пригодилось – жизнь не щадила. Чтобы защитить семью, она пошла на преступление и оказалась в одной из тюрем Леониды.

Однако благодаря счастливой случайности она получила шанс выйти на свободу и теперь ей нужно играть по правилам: никаких импульсивных решений, только четкий план и холодный расчет.



Люсия Каминос / Фото Rockstar Games

Мать Люсии всегда мечтала о лучшей жизни – еще со времен, когда они вместе жили в Либерти-Сити. Но Люсия уже давно поняла: мечты ничего не стоят без действий. И она готова действовать – решительно и без сожаления.

Теперь, освободившись из тюрьмы, она собирается изменить все в свою пользу. И возможно, отношения с Джейсоном – ее шанс вырваться из этого круга.

Но похоже, что Rockstar не собираются нам рассказывать очередную историю о любви, вместо этого это будет рассказ о выживании, ведь на пути пары немало преград.

Когда выйдет GTA 6 и на каких платформах?

Официальный релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая 2026 года. Об этом стало известно из второго трейлера, а также подтверждено в заявлении Rockstar о переносе даты выхода.

Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О релизе на ПК пока не сообщается – вполне вероятно, что он состоится позже, как это было с предыдущими частями серии.