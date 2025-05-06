Події GTA 6 розгортається у Vice City – знайомому фанатам місті, що повертається в оновленому вигляді з сучасними локаціями, розширеним відкритим світом та соціальними реаліями, які гостро відображають американське життя, розповідає 24 Канал.

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Цього разу історія – не лише про злочини, а й про відчай, довіру й виживання в суворому світі. А завдяки додатковій інформації від Rockstar на спеціальному сайті, ми можемо ближче познайомитися з головними героями нової історії.

Джейсон Дюваль: ветеран, який шукає легкого життя

Джейсон Дюваль – хлопець, який мріє про спокій і просте життя, але щоразу потрапляє в усе складніші ситуації. У молодості він ріс серед шахраїв та злочинців, а потім вступив до армії, намагаючись вирватися з замкненого кола проблемного минулого.



Джейсон Дюваль / Фото Rockstar Games

Після служби він почав працювати на місцевих наркоторговців – повернувшись до знайомого способу заробітку.

Невідомо чим обернулася для Джейсона зустріч із Люсією, адже вона може бути як найгіршим, так і найкращим рішенням у його житті. Вони обидва опиняються втягнутими у кримінальні перипетії, які охоплюють цілий штат Леоніда, і тепер вимушені покладатися один на одного, щоб вижити.

Але хай там що, а Джейсон тримає своє слово. Він саме той, на кого можна покластися, хоч би що сталося.

Разом із Джейсоном, нову частину Grand Theft Auto веде вперед ще одна харизматична персонажка – Люсія Камінос. У другому трейлері GTA 6 вона з’являється поруч – і стає зрозуміло, що їх пов'язує не лише партнерство, а й глибший зв’язок.

Люсія Камінос: для неї не існує правил

Люсія виросла у складних умовах: її батько навчив її битися ще з дитинства, і це знання знадобилося – життя не щадило. Щоб захистити родину, вона пішла на злочин і опинилася у одній з в'язниць Леоніди.

Однак завдяки щасливому випадку вона отримала шанс вийти на волю і тепер їй потрібно грати за правилами: жодних імпульсивних рішень, лише чіткий план і холодний розрахунок.



Люсія Камінос / Фото Rockstar Games

Мати Люсії завжди мріяла про краще життя – ще з часів, коли вони разом жили в Ліберті-Сіті. Але Люсія вже давно зрозуміла: мрії нічого не варті без дій. І вона готова діяти – рішуче й без жалю.

Тепер, звільнившись із в’язниці, вона збирається змінити все на свою користь. І можливо, стосунки з Джейсоном – її шанс вирватися з цього кола.

Але схоже, що Rockstar не збираються нам розповідати чергову історію про кохання, натомість це буде оповідка про виживання, адже на шляху пари чимало перепон.

Коли вийде GTA 6 і на яких платформах?

Офіційний реліз Grand Theft Auto VI запланований на 26 травня 2026 року. Про це стало відомо з другого трейлера, а також підтверджено в заяві Rockstar щодо перенесення дати виходу.

Гра вийде на PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Про реліз на ПК поки що не повідомляється – цілком імовірно, що він відбудеться пізніше, як це було з попередніми частинами серії.