Нова дата виходу гри – 26 травня 2026 року, інформує 24 Канал. У зверненні, опублікованому 2 травня 2025 року, розробники вибачились перед фанатами за відтермінування релізу.

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Представники студії подякували за підтримку та терпіння і пояснили, що додатковий час потрібен для доопрацювання гри на рівні якості, якого очікує спільнота.

З кожною грою, яку ми випускаємо, наша мета – перевершити ваші очікування. І Grand Theft Auto VI не є винятком,

– зазначили в Rockstar Games.

Розробники пообіцяли найближчим часом поділитися новою інформацією про гру.

Варто зазначити, що нещодавно колишній технічний директор Rockstar North Оббе Вермей передбачив можливість перенесення релізу GTA 6. У своїй публікації в X він порівнював ситуацію з релізом GTA 4, який перенесли намагаючись зробити гру справді next-gen.