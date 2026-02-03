Как будет работать система персонализированных подкастов от PlayStation?

Компания Sony получила одобрение на патент под названием "Генеративные подкасты на базе больших языковых моделей (LLM) для геймеров", который был подан еще летом 2024 года. Эта технология имеет целью решить проблему отсутствия уникального и целевого контента для пользователей игровых платформ. Вместо обычных текстовых сообщений или уведомлений на смартфоне, игроки будут получать полноценные аудио- или видеопрограммы, созданные искусственным интеллектом специально под их интересы и игровой опыт, пишет Insider Gaming.

Основной механизм работы системы заключается в использовании данных профиля пользователя. Искусственный интеллект будет анализировать, в какие игры вы играете чаще всего, какие трофеи получили и чем занимаются ваши друзья. На основе этой информации большая языковая модель будет генерировать сценарий подкаста, который будут озвучивать цифровые копии известных игровых персонажей.

В документации Sony, приведенной на сайте WIPO, показаны примеры, где виртуальные ведущие обсуждают успехи реальных игроков. Например, один персонаж может сообщить другому, что пользователь по имени Джек Браун только что получил так называемый "532" – и трофей в игре "Space Explorers". Другой тем временем предложит слушателю тоже попробовать свои силы в этой же игре, если тот считает, что имеет достаточно навыков.



Эта схема показывает, как будет работать технология на практике / Изображение Sony

Кроме сухих фактов о трофеях, такие ИИ-ведущие смогут давать полезные советы по прохождению боссов в играх, в которые вы играете, например, рекомендуя попробовать определенный прием во время следующей битвы. Более того, в патенте упоминается, что аудио может содержать даже шутки в адрес игрока, что сделает взаимодействие более эмоциональным и персонифицированным.

Игроки смогут видеть уведомления о готовности своего ежедневного персонализированного выпуска прямо на рабочем столе консоли.

Как всегда, что-то не так

Однако эта инновация вызывает немало вопросов в профессиональном сообществе. Самый главный из них касается использования голосов реальных актеров. Технология позволяет персонажам вроде Дзина Сакая из "Ghost of Tsushima" или Элли из "The Last of Us" говорить что-либо по сценарию, написанному алгоритмом.

В патенте не указано, как именно Sony планирует компенсировать труд актеров, или чьи голоса станут основой для бесконечного контента. Это создает серьезные этические и правовые риски, ведь права на персонажей принадлежат корпорации, но сами голоса являются частью личности актеров.

Вполне вероятно, что компания решит синтезировать другие голоса, нейтральные и не привязаны к реальным людям, а также использует графику для воспроизведения игровой внешности.

Стоит отметить, что технология в целом предусматривает различные форматы. Это может быть как чисто аудиальный подкаст, так и видеопрограмма с виртуальными ведущими за столом, где рассказ будет дополняться трейлерами, скриншотами и другими медиафайлами из игр.

Интересно, что это не единственный амбициозный патент компании – ранее упоминались планы по созданию "ИИ-призраков", которые смогут выполнять роль своеобразных помощников, помогая игрокам проходить сложные участки игр, пишет TheGamer.

Когда ждать внедрения?

Пока что неизвестно, когда именно эта технология появится на PlayStation 5 или следующих консолях компании. Стоит помнить, что регистрация патента не всегда означает его немедленное внедрение.

Однако, если идея станет реальностью, пользователи, вероятно, будут иметь выбор – пользоваться этими инновациями или игнорировать их, оставаясь сторонниками традиционного игрового опыта.