Об этом стало известно из сообщения в официальном блоге PlayStation.

Почему дорожают консоли PlayStation и насколько вырастут цены?

Японский игровой гигант официально объявил о масштабном повышении стоимости всей актуальной линейки PlayStation. После волны слухов компания подтвердила: подорожание коснется сразу нескольких устройств и произойдет синхронно на глобальном рынке.

Самый заметный рост цен касается флагманских консолей. Базовая PlayStation 5 подорожает с 550 до 650 долларов. Цифровая версия без дисковода, которая ранее считалась более доступной альтернативой, также потеряет это преимущество – ее цена вырастет с 500 до 600 долларов.

Еще сильнее подорожает PlayStation 5 Pro. Если раньше ее оценивали в 750 долларов, то теперь покупателям придется выложить уже 900 долларов. Это делает Pro-версию самой дорогой консолью в актуальной линейке компании.

Подорожает даже Portal

Изменения не ограничиваются только стационарными устройствами. Портативный гаджет PlayStation Portal, предназначенный для удаленного стриминга игр с PS5, также вырастет в цене – с 200 до 250 долларов.

Все новые ценники начнут действовать со 2 апреля и будут актуальными для всех регионов. В компании объясняют это решение длительным давлением на мировую экономику. По словам представителей PlayStation, после детального анализа рынка повышение стоимости стало необходимым шагом, чтобы и в дальнейшем поддерживать разработку качественных игр.

Это уже не первый случай, когда Sony пересматривает цены на свои консоли. В августе 2022 года компания повысила стоимость PS5 в большинстве стран, хотя тогда США остались исключением. Однако уже через год изменения коснулись и американского рынка.

А что другие?

В то же время Sony – не единственная компания, которая пошла на такой шаг. Microsoft в 2025 году дважды поднимала цены на свои консоли. Сейчас Xbox Series X стоит 650 долларов, что на 150 долларов больше стартовой цены, а Xbox Series S – 400 долларов, подорожав на 100 долларов.

Однако вряд ли стоит удивляться такому росту цен, ведь тенденция к удорожанию игрового железа не так давно стала новой нормой для индустрии в целом. Сегодня производители все чаще перекладывают экономическое давление на конечного потребителя.