Про це стало відомо з повідомлення в офіційному блозі PlayStation.

Чому дорожчають консолі PlayStation і наскільки зростуть ціни?

Японський ігровий гігант офіційно оголосив про масштабне підвищення вартості всієї актуальної лінійки PlayStation. Після хвилі чуток компанія підтвердила: подорожчання торкнеться одразу кількох пристроїв і відбудеться синхронно на глобальному ринку.

Найпомітніше зростання цін стосується флагманських консолей. Базова PlayStation 5 подорожчає зі 550 до 650 доларів. Цифрова версія без дисководу, яка раніше вважалась доступнішою альтернативою, також втратить цю перевагу – її ціна зросте з 500 до 600 доларів.

Ще сильніше подорожчає PlayStation 5 Pro. Якщо раніше її оцінювали у 750 доларів, то тепер покупцям доведеться викласти вже 900 доларів. Це робить Pro-версію найдорожчою консоллю в актуальній лінійці компанії.

Подорожчає навіть Portal

Зміни не обмежуються лише стаціонарними пристроями. Портативний гаджет PlayStation Portal, призначений для віддаленого стримінгу ігор з PS5, також зросте в ціні – з 200 до 250 доларів.

Усі нові цінники почнуть діяти з 2 квітня і будуть актуальними для всіх регіонів. У компанії пояснюють це рішення тривалим тиском на світову економіку. За словами представників PlayStation, після детального аналізу ринку підвищення вартості стало необхідним кроком, щоб і надалі підтримувати розробку якісних ігор.

Це вже не перший випадок, коли Sony переглядає ціни на свої консолі. У серпні 2022 року компанія підвищила вартість PS5 у більшості країн, хоча тоді США залишилися винятком. Проте вже через рік зміни торкнулися і американського ринку.

А що інші?

Водночас Sony – не єдина компанія, яка пішла на такий крок. Microsoft у 2025 році двічі піднімала ціни на свої консолі. Зараз Xbox Series X коштує 650 доларів, що на 150 доларів більше за стартову ціну, а Xbox Series S – 400 доларів, подорожчавши на 100 доларів.

Однак навряд чи варто дивуватися такому зростанню цін, адже тенденція до подорожчання ігрового заліза не так давно стала новою нормою для індустрії загалом. Сьогодні виробники дедалі частіше перекладають економічний тиск на кінцевого споживача.