Хто складе компанію головній героїні Assassin's Creed Hexe?

Згідно з численними повідомленнями у соціальних мережах, Еціо Аудіторе, легендарний персонаж, вперше представлений у 2009 році в Assassin's Creed II, має з'явитися у майбутній грі серії під назвою Hexe. Цей проєкт обіцяє стати найпохмурішою частиною франшизи, зосередившись на темах чаклунства, страху та переслідувань, пише Insider Gaming.

Інсайдерські дані, які поширює на Reddit інформатор під ніком Rogue (раніше відомий точними витоками щодо Far Cry та XDefiant), вказують на те, що головна героїня гри, Аніка, є прямим нащадком Клаудії Аудіторе – рідної сестри Еціо.

Раніше вважалося, що протагоністку зватимуть Ельза, проте нові дані свідчать, що це була лише робоча назва, подібна до того, як ім'я "Йора" використовувалося для Ейвора під час розробки Assassin's Creed Valhalla. Повідомляється, що зв'язок Аніки з Клаудією Аудіторе стане тим наративним ланцюжком, який поєднає події в Німеччині з італійським Братством ассасинів.

Найбільш сенсаційною частиною витоку є ствердження про фізичну або ментальну присутність самого Еціо.

Еціо повертається на 100%,

– прокоментував інсайдер, описуючи роль легендарного італійця як літнього наставника.

Серед знайдених у файлах гри діалогів наводяться наступні цитати:

"Йди за мною. Стрибни зі мною. Останній раз для старого". Так Еціо Аудіторе буде звертатися до своєї наступниці.

В іншій сцені він пояснює природу сприйняття їхнього ордена: "Вони завжди бояться того, чого не можуть контролювати. Нас теж колись називали демонами. Але пам'ятай, Ельзо: 'Nulla è reale, tutto è lecito' (Ніщо не істинне, все дозволено)".

Сама Аніка в одній з реплік зазначає, що білий каптур ассасинів нагадує їй малюнки її матері, на що Еціо відповідає: "Вона хотіла, щоб у тебе було життя".

Поява Еціо викликає дискусії серед фанатів через хронологічну невідповідність. Історичні події гри відбуваються у Вюрцбурзі, Баварія, під час жорстоких судових процесів над відьмами, які мали місце приблизно через 100 років після смерті Еціо.

Проте серія Assassin's Creed вже використовувала механізми "трансцендентності" часу. Наприклад, у Assassin's Creed Revelations привид Альтаїра з'являвся Еціо через століття після своєї смерті, а Кассандра в Assassin's Creed Odyssey жила тисячоліття завдяки артефактам Ісу.

Смерть Еціо була показана в анімаційній короткометражці Embers у 2011 році, тому його повернення в Hexe, ймовірно, відбудеться у формі галюцинацій, збоїв Анімуса або через силу артефактів.

Проблеми Hexe

Наразі відомо, що проєкт Hexe пережив турбулентну розробку. У лютому 2026 року посаду креативного директора залишив Клінт Гокінг, ветеран Ubisoft, який працював над Splinter Cell: Chaos Theory та Far Cry 2. Його замінив Жан Гесдон, директор оригінальної Black Flag, який суттєво переробив концепцію гри.

Замість надприродних здібностей, як-от переселення душі в кота, акцент змістили на більш приземлений підхід до відьомства, алхімію та отрути. У квітні 2026 року проєкт також залишив ігровий директор Бенуа Ріше.

Попри ці труднощі, Assassin's Creed Hexe вважається одним із найбажаніших проєктів всередині компанії. У грі з'являться нові механіки: NPC будуть миттєво повідомляти про підозрілу діяльність, а дерево навичок дозволить здійснювати паркур по гілках дерев у лісистій місцевості. Також згадуються "Кровні пакти" та місії з пошуку ритуальних місць і викрадених реліквій.

Assassin’s Creed Hexe – одна з найбільш закритих і водночас найобговорюваніших майбутніх ігор Ubisoft у франшизі Assassin’s Creed. Проєкт офіційно існує, але компанія свідомо утримує інформаційний вакуум, обмежуючись загальними формулюваннями про "досвід нового типу" та "похмурий сюжет у ключовий історичний період". Саме тому більшість деталей походить з інсайдів і внутрішніх витоків, а не з повноцінних офіційних презентацій, нагадує 24 Канал.

Assassin’s Creed Hexe розробляється студією Ubisoft Montreal, яка стояла за ключовими частинами серії. За підтвердженими даними Ubisoft, гра буде значно темнішою за попередні частини і сфокусується на атмосфері страху, переслідувань і соціальної напруги. Дія, за загальним уявленням, розгортається в Європі під час епохи полювання на відьом у Священній Римській імперії, хоча точні локації офіційно не деталізуються.

Ubisoft описує Hexe як "наративно орієнтований досвід нового типу", що відходить від класичної RPG-структури останніх частин серії. Інсайдерські дані додають, що команда переробляла бойову систему, роблячи її більш тактичною і менш перевантаженою RPG-елементами.

Дата виходу Assassin’s Creed Hexe

Щодо дати виходу, Ubisoft офіційно її не називає. Водночас галузеві інсайдери та аналітики сходяться на 2027 році з потенційним зміщенням у кінець року через перебудову виробничого процесу і скорочення чи перерозподіл частини команди. Станом на зараз Hexe перебуває у стадії активної розробки без публічного геймплейного показу.

Еціо Аудіторе: що ми знаємо про одного з найвідоміших героїв Assassin’s Creed

Еціо – один із центральних персонажів серії, герой трилогії Assassin’s Creed II, Brotherhood і Revelations. Він вважається найвідомішим асасином франшизи, символом її класичного періоду.

За каноном він народився у Флоренції 24 червня 1459 року у Флоренції в заможній родині Аудіторе. Після трагедії, яка зруйнувала його сім'ю, він стає асасином і присвячує життя боротьбі з тамплієрами та пошуку справедливості. З часом він виростає з імпульсивного юнака в досвідченого лідера та наставника асасинів і стає одним із найвпливовіших лідерів у Європі.

Еціо є символом у всій франшизі через дуже сильну, довгу й емоційну історію розвитку персонажа. Він відомий як харизматичний, талановитий і один із найкращих асасинів у всесвіті гри, а його сюжетна арка охоплює десятиліття життя.

Які ще ігри у всесвіті Assassin’s Creed розробляє Ubisoft окрім Hexe

Паралельно з Hexe Ubisoft розвиває кілька інших проєктів у всесвіті Assassin’s Creed. Компанія офіційно підтвердила, що одночасно перебуває в розробці декілька ігор різного масштабу – як сюжетних, так і мультиплеєрних.

Серед них окремо виділяється Assassin’s Creed Invictus – багатокористувацький проєкт у форматі PvP, який створюється ветеранами For Honor і має стати поверненням до окремого мультиплеєрного досвіду в серії.

Ще один підтверджений напрям – ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag, який часто фігурує під робочою назвою на кшталт "Resynced". Він перебуває у виробництві як оновлена версія класичної гри з новою технологічною базою. Гра має вийти 9 липня 2026 року.

Окремо в розробці залишається мобільна гра Assassin’s Creed Jade, яка переносить серію в формат відкритого світу на смартфонах і планшетах.

Також Ubisoft працює над довгостроковою стратегією для франшизи, де Hexe виступає одним із ключових "флагманів" поряд із іншими ще не анонсованими проєктами. Це означає, що серія Assassin’s Creed фактично розділена на кілька паралельних гілок розвитку – великі сюжетні RPG, ремейки класики, мобільні проєкти та мультиплеєрні експерименти, які формують єдину екосистему бренду.