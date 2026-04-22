За інформацією журналістів Insider Gaming, керівництво ухвалило рішення повністю зупинити розробку проєкту.

Чому Ubisoft відмовилася від Alterra?

Французький гігант Ubisoft продовжує масштабну внутрішню перебудову, про яку компанія повідомила в документі ще на початку року. У межах цієї стратегії вже скасовано низку проєктів, і тепер до цього списку додалася ще одна гра – Alterra.

Над грою працювала команда Ubisoft Montreal, яка витратила на неї приблизно три роки. Розробку очолювали Патрік Реддінґ (Patrick Redding), відомий за роботою над Gotham Knights, та продюсер Фаб'єн Леру (Fabien Lhéraud).

Про що мала бути Alterra?

Alterra позиціювалася як воксельна пісочниця з акцентом на соціальну взаємодію та творчість. За концепцією гравець мав облаштовувати власне життя на острові, заселеному істотами – маттерлінгами (matterlings). Паралельно відкривався доступ до інших світів, де можна було знаходити нові ресурси, знайомитися з новими істотами та взаємодіяти з іншими користувачами.

Alterra концептуально нагадувала відому Animal Crossing

Ігровий цикл багато в чому перегукувався з Animal Crossing – розмірене життя, розвиток власного простору та соціальні активності. Водночас система будівництва нагадувала Minecraft: гравцям дозволяли створювати практично будь-які об'єкти з доступних матеріалів.

Окрему увагу приділяли самим істотам. Маттерлінги мали стилізований вигляд із великими головами, схожими на колекційні фігурки Funko Pop. Їхній дизайн поєднував як фантастичних створінь – на кшталт драконів чи болотяних монстрів – так і знайомих тварин, включно з птахами та ведмедями.

Інші проєкти Ubisoft, які "пустили під ніж"

Раніше Ubisoft уже припинила роботу над низкою інших ігор, серед яких ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, кілька мобільних проєктів у всесвіті Assassin's Creed, кооперативний екшен Pathfinder, евакуаційний шутер Project Crest та ще один проєкт під назвою Project Aether.

Таким чином, компанія намагається оптимізувати портфель розробок і зосередитися на більш перспективних або вже перевірених франшизах.