Попит на книгу в межах акції зі S.T.A.L.K.E.R. 2 виявився значно вищим, ніж очікували організатори. Альманах, який виконує роль артбука та інтерактивного довідника по світу гри, практично миттєво зник з полиць АТБ. Ситуацію ускладнили перекупники, які почали перепродавати книгу за суттєво вищими цінами, – розповідає 24 Канал.

Дивіться також У АТБ запустили акцію зі STALKER 2: як зібрати всі картки і не переплатити

У відповідь на це мережа АТБ разом із GSC Game World вирішили не обмежуватися першим тиражем і оголосили додрук альманаха. Тепер охочі можуть оформити передзамовлення та гарантовано отримати свій примірник за рекомендованою ціною – 399 гривень.

Як тепер отримати альманах S.T.A.L.K.E.R. 2?

Все доволі просто: потрібно оформити заявку на спеціальному сайті АТБ, далі обрати місто і зручний магазин та чекати на повідомлення. Коли новий наклад надійде, на телефон прийде сповіщення з підтвердженням та унікальним кодом, який дає право викупити книгу.

Втім, доведеться запастися терпінням. У компанії попереджають, що заявки, оформлені з 21 квітня, матимуть орієнтовний термін доставки вже у липні 2026 року.

Раніше очікувалося, що додаткові примірники можуть з'явитися ближче до червня, однак через масштаб попиту терміни посунулися.

Таким чином, АТБ фактично переформатувала акцію, щоб задовольнити попит і водночас подолати проблему з перекупниками.

Як працюють картки і як їх отримати?

Окрім альманаха, ключовим елементом акції залишаються інтерактивні картки. Йдеться про колекцію з 48 карток, кожна з яких відкриває додатковий контент у застосунку. Після сканування користувач отримує доступ до архівів НДІЧАЗ і голосових щоденників персонажів всесвіту S.T.A.L.K.E.R. 2.

Це аудіоматеріали, які розширюють історію гри і додають нові деталі лору. Щоб отримати картку за акційною ціною, потрібно виконати одну з умов під час покупки:

зробити покупку на суму від 150 гривень одним чеком;

придбати товари партнерів, позначені спеціальними цінниками;

скористатися карткою лояльності АТБ під час розрахунку.

Таким чином, навіть без альманаха можна збирати повну колекцію і відкривати цифровий контент, а сам альбом тепер можна буде отримати окремо через передзамовлення.