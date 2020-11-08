Assassin's Creed Valhalla нарешті побачить світ, всього через кілька днів, так що ось все, що вам потрібно знати перед покупкою нової гри.

Після невеликої перерви з часів виходу Assassin's Creed Odyssey 2018 року, Ubisoft незабаром випустить нову гру у світі давньої та популярної пригодницької серії. Як і очікувалося, Assassin's Creed Valhalla продовжує тенденції, започатковані в Assassin's Creed Origins 2017 року, приділяючи більше уваги елементам рольової гри та полюванням за лутом на додаток до знайомого дослідження відкритого світу. Однак Вальгалла, що розробляється Ubisoft Montreal, не просто почиває на лаврах. Гра на тему вікінгів не тільки з'явиться на консолях наступного покоління, таких як PlayStation 5 і Xbox One, а й внесе в серію ряд нововведень. Незалежно від того, чи ви вперше зіткнетеся з грою цієї серії або є давніми фанатами, готовими зануритися в життя вікінгів, все, що потрібно знати перед покупкою Assassin's Creed Valhalla розповість вам Games24.

Цікаво Референси, Кіану Рівз та інше: розробник Cyberpunk 2077 розкрив нові деталі про гру

Що таке Assassin's Creed Valhalla?

Assassin's Creed Valhalla – це пригодницький бойовик з відкритим світом, який дозволяє гравцям досліджувати Англію в 873 році нашої ери. З Лейлою Хассан, що повернулася в якості сучасного головного героя, велика частина гри зосереджена на вікінгові відомому як Ейвор. Слід зазначити, що гравець на свій смак може обрати за яку версію головного героя грати: жіночу чи чоловічу.

Головний герой гри Assassin's Creed Valhalla – Ейвор (жіноча версія) / зображення з 3dnews

Через постійні війни та перенаселеність Ейвор і його (її) брат Сігурд прагнуть перевезти свій клан на нещодавно відкриті землі англосаксонської Англії. Прибувши на берег, їх клан стикається з вже присутніми там королівствами Ессекс, Східна Англія, Нортумбрія і Мерсі.

Трейлер гри Assassin's Creed Valhalla

Протягом наступних кількох років гравці будуть воювати проти цих королівств і інших фракцій, боротися за закріплення на цій землі та виступати проти історичних особистостей, таких як Рагнар Лотброк, Альфред Великий і багато інших.

На додаток до основного сюжету про завоювання англійської території для свого клану вікінгів, Assassin's Creed Valhalla також має досить велику частину сюжету, який пов'язує його з всеосяжною розповіддю з франшизи. Хоча Ейвор не є традиційним асасином, на відміну від минулих героїв цієї серії, в кінцевому підсумку він (вона) вступає в контакт з "The Hidden Ones" ("Схованими"), організацією-попередницею сучасних асасинів. Поділяючи схожі інтереси, герой вступає в союз з ними та приєднується до їх боротьби проти Ордена Древніх.

Головний герой гри Assassin's Creed Valhalla – Ейвор (чоловіча версія) / зображення з 3dnews

Особливості Assassin's Creed Valhalla

Геймплей обертається навколо виконання основних місій, додаткових квестів, побічних активностей і багато чого іншого. Гравці також зможуть зустрітися з іншими персонажами та фракціями NPC, на які можна буде вплинути за допомогою розмови, а також за допомогою певних варіантів розвитку ігрового процесу. Як і в більш пізніх іграх серії, гравці отримують очки досвіду за виконання квестів, перемогу над ворогами і дослідження світу. Надалі їх можна витрачати на придбання навичок і здібностей, щоб стати сильнішими. Складність гри також більш динамічна, вороги стають все вправнішими в міру зростання сили персонажа.

Вальгалла також вводить в серію ряд нововведень. Хоча битви за завоювання з Odyssey повертаються, вони перероблені, щоб краще відповідати темі вікінгів. У цій грі вони називаються "напади" і являють собою важливі моменти в геймплеї, коли гравець веде велику армію проти укріплених споруд, таких як замки.

Геймплейне відео гри Assassin's Creed Valhalla

Гравці також можуть організувати рейдерську групу, щоб під час набігів роздобути ресурси, матеріали та персонал. З огляду на те, що це був важливий аспект життя вікінгів, Ubisoft витратила багато часу, щоб переконатися, що цей компонент був зроблений на совість. Отже, як тільки гравець захопить корабель і набере команду, він може відправитися в різні англійські міста, зломити їх оборону і захопити потрібні ресурси.

Не пропустіть Головні ігрові релізи листопада 2020: календар для геймерів

Ці ресурси гравці можуть використовувати в іншому великому ігровому нововведенні Assassin's Creed Valhalla. Залишаючи Норвегію, Ейвор і його (її) плем'я прагнуть створити власне поселення в Англії. Місто, відоме як Равенсторп, є операційною базою для гравця. З маленького поселення ви можете перетворити його в місто значних розмірів. Гравці будуть будувати нові будівлі, наймати нових персонажів, відкривати послуги, а також нові історії та місії, в яких можна взяти участь. Кожна побудована структура пропонує гравцеві і місту нові переваги, надаючи значення вибору, який робить гравець. Поселення – ключовий елемент в грі, який, ймовірно, змусить гравця присвятити йому багато часу.

Тур Равенсторпом, відео

Дата виходу і видання Assassin's Creed Valhalla

Як і у випадку з Assassin's Creed Black Flag в 2013 році, Вальгалла – це гра для різних поколінь консолей, яка буде випущена 10 листопада для поточного покоління платформ: ПК, PS 4, а також Xbox One. Користувачі PlayStation 5 та Xbox Series X зможуть отримати гру через кілька днів – 12 листопада. Ті, хто оформили попереднє замовлення до запуску гри, отримають кілька бонусних предметів, включаючи бонусну місію під назвою "Шлях Берсерка".

Природно, що Ubisoft також випускає кілька версій гри, кожна зі своєю ціновою категорією і бонусним контентом, який гравці можуть отримати.

Різниця між виданнями гри Assassin's Creed Valhalla / зображення EpicGames Store

Standart Edition (915 гривень – PC; 1 899 гривень – PS4, PS5; 59,99 доларів – Xbox One, Xbox Series X)

Включає саму цифрову версію гри і тільки.

Gold Edition (1 525 гривень – PC; 2 899 гривень – PS4, PS5; 99,99 доларів – Xbox One, Xbox Series X)

Доступне як в цифровому, так і в фізичному форматі, містить повну версію гри, а також сезонний абонемент. За додаткові гроші, гравці які придбають фізичне видання, отримають унікальний чохол "Steelbook".

Ultimate Edition (1 679 гривень – PC; 3 199 гривень – PS4, PS5; 119,99 доларів – Xbox One, Xbox Series X)

Містить велику кількість цифрового контенту. Поставляється з грою, сезонним абонементом і пакетом "Ultimate". Сюди входить набір спорядження берсерка, в який входять скіни для персонажів, зброї та тварин-супутників. У пакеті поселення берсерка є предмети, які допоможуть надати Равенсторпу новий вигляд. Наостанок, в паці є новий скін для драккара і набір рун.

Драккар – (норв. drakkar від дав.-сканд. drage – "дракон" і kar – "корабель", буквально – "корабель-дракон") – довгий вузький дерев'яний човен вікінгів з високо заломленим носом і кормою.