Assassin's Creed Valhalla, всего через несколько дней, наконец увидит свет, так что вот всё, что вам нужно знать перед покупкой новой игры.

После небольшого перерыва со времен выхода Assassin's Creed Odyssey 2018 года, Ubisoft вскоре выпустит новую игру в мире давней и популярной приключенческой серии. Как и ожидалось, Assassin's Creed Valhalla продолжает тенденции, заложенные в Assassin's Creed Origins 2017 года, уделяя больше внимания элементам ролевой игры и охоте за лутом в дополнение к знакомому исследования открытого мира. Однако Вальгалла, разрабатываемая Ubisoft Montreal, не просто почивает на лаврах. Игра на тему викингов не только появится на консолях следующего поколения, таких как PlayStation 5 и Xbox One, но и внесет в серию ряд нововведений. Независимо от того, вы впервые столкнетесь с игрой этой серии или являетесь давними фанатами, готовыми окунуться в жизнь викингов, всё, что нужно знать перед покупкой Assassin's Creed Valhalla расскажет вам Games24.

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Что такое Assassin's Creed Valhalla?

Assassin's Creed Valhalla – это приключенческий боевик с открытым миром, который позволяет игрокам исследовать Англию в 873 году нашей эры. С Лейлой Хассан, что вернулась в качестве современного главного героя, большая часть игры сосредоточена на викинге известном как Эйвор. Следует отметить, что игрок по своему вкусу может выбрать за какую версию главного героя играть: женскую или мужскую.

Главный герой игры Assassin's Creed Valhalla – Эйвор (женская версия) / изображение с 3dnews

Из-за постоянных войн и перенаселенности Эйвори и его (её) брат Сигурд стремятся перевезти свой клан на недавно открытые земли англосаксонской Англии. Прибыв на берег, их клан сталкивается с уже присутствующими там королевствами Эссекс, Восточная Англия, Нортумбрия и Мерси.

Трейлер игры Assassin's Creed Valhalla

В течение следующих нескольких лет игроки будут воевать против этих королевств и других фракций, бороться за закрепление на этой земле и выступать против исторических личностей, таких как Рагнар Лотброк, Альфред Великий и многие другие.

В дополнение к основному сюжету о завоевании английской территории для своего клана викингов, Assassin's Creed Valhalla также имеет достаточно большую часть сюжета, который связывает его с всеобъемлющим рассказом франшизы. Хотя Эйвор не является традиционным ассасином, в отличие от прошлых героев этой серии, в конечном итоге он (она) вступает в контакт с "The Hidden Ones" ( "Скрытыми"), организацией-предшественницей современных ассасинов. Разделяя схожие интересы, герой вступает в союз с ними и присоединяется к их борьбе против Ордена Древних.

Главный герой игры Assassin's Creed Valhalla – Эйвор (мужская версия) / изображение с 3dnews

Особенности Assassin's Creed Valhalla

Геймплей вращается вокруг выполнения основных миссий, дополнительных квестов, побочных активностей и многого другого. Игроки также смогут встретиться с другими персонажами и фракциями NPC, на которые можно будет повлиять с помощью разговора, а также с помощью определенных вариантов развития игрового процесса. Как и в более поздних играх серии, игроки получают очки опыта за выполнение квестов, победу над врагами и исследования мира. В дальнейшем их можно тратить на приобретение навыков и способностей, чтобы стать сильнее. Сложность игры также более динамичная, враги становятся все более ловкими по мере роста силы персонажа.

Вальгалла также вводит в серию ряд нововведений. Хотя битвы за завоевание с Odyssey возвращаются, они переработаны, чтобы лучше соответствовать теме викингов. В этой игре они называются "нападения" и представляют собой важные моменты в геймплее, когда игрок ведет большую армию против укрепленных сооружений, таких как замки.

Геймплейное видео игры Assassin's Creed Valhalla

Игроки также могут организовать рейдерскую группу, чтобы во время набегов заполучить ресурсы, материалы и персонал. Учитывая то, что это был важный аспект жизни викингов, Ubisoft потратила много времени, чтобы убедиться, что этот компонент был сделан на совесть. Итак, как только игрок захватит корабль и наберёт, он может отправиться в различные английские города, сломить их оборону и захватить нужные ресурсы.

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Эти ресурсы игроки могут использовать в другом крупном игровом нововведении Assassin's Creed Valhalla. Оставляя Норвегию, Эйвор и его (её) племя стремятся создать собственное поселение в Англии. Город, известный как Равенсторп, является операционной базой для игрока. С маленького поселения его можно превратить в город значительных размеров. Игроки будут строить новые здания, нанимать новых персонажей, открывать услуги, а также новые истории и миссии, в которых можно принять участие. Каждая построена структура предлагает игроку и городу новые преимущества, придавая значение выбору, который делает игрок. Поселение – ключевой элемент в игре, который, вероятно, заставит игрока посвятить ему много времени.

Тур Равенсторпом, видео

Дата выхода и издания Assassin's Creed Valhalla

Как и в случае с Assassin's Creed Black Flag в 2013 году, Вальгалла – это игра для разных поколений консолей, которая будет выпущена 10 ноября для текущего поколения платформ: ПК, PS 4, а также Xbox One. Пользователи PlayStation 5 и Xbox Series X смогут получить игру через несколько дней – 12 ноября. Те, кто оформил предварительный заказ до запуска игры, получат несколько бонусных предметов, включая бонусную миссию под названием "Путь Берсерка".

Естественно, что Ubisoft также выпускает несколько изданий игры, каждое со своей ценовой категорией и бонусным контентом, который игроки могут получить.

Разница между изданиями игры Assassin's Creed Valhalla / изображение с EpicGames Store

Standart Edition (915 гривен – PC; 1 899 гривен – PS4, PS5; 59,99 долларов – Xbox One, Xbox Series X)

Включает саму цифровую версию игры и только.

Gold Edition (1 525 гривен – PC; 2 899 гривен – PS4, PS5; 99,99 долларов – Xbox One, Xbox Series X)

Доступно как в цифровом, так и в физическом формате, содержит полную версию игры, а также сезонный абонемент. За дополнительные деньги, игроки которые приобретут физическое издание, получат уникальный чехол "Steelbook".

Ultimate Edition (1 679 гривен – PC; 3 199 гривен – PS4, PS5; 119,99 долларов – Xbox One, Xbox Series X)

Содержит большое количество цифрового контента. Поставляется с игрой, сезонным абонементом и пакетом "Ultimate". Сюда входит набор снаряжения берсерка, в который входят скины для персонажей, оружия и животных-спутников. В пакете поселения берсерка есть предметы, которые помогут придать Равенсторпу новый вид. Напоследок, в пакете есть новый скин для драккара и набор рун.

Драккар – (норв. Drakkar от дав.-сканд. Drage – "дракон" и kar – "корабль", буквально – "корабль-дракон") – длинный узкий деревянный корабль викингов с высоко загнутым носом и кормой.