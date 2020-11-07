Роль Киану Ривза в игре, планы студии насчёт DLC, оптимизация игры для консолей следующего поколения и о многом другом в интервью старшего дизайнера квестов Cyberpunk 2077 – Патрика Миллса.

Сyberpunk 2077, пожалуй, самый ожидаемый игровой релиз 2020 года. Миллионы геймеров во всем мире с нетерпением ждут этого события. И даже людям, далеким от видеоигр, интересно какой выйдет игра, оправдает ли она возложенные ожидания. Старший дизайнер квестов Патрик Миллс, приоткрыл завесу тайны о разработке игры, в интервью Collider.

Читайте также Game over: 5 видеоигр, не оправдавших надежд

Смотрите полное интервью на YouTube канале Collider Games:

Какие фильмы были вдохновением разработчиков и повлияли на мир и историю Cyberpunk 2077?

Патрик поведал, что Cyberpunk 2077 основан на ролевой игре Cyberpunk 2020, выпущенной еще в 1988 году. Однако в поисках вдохновения разработчики не остановились только на оригинале, поэтому можно сказать, что у игры на самом деле есть два разных источника вдохновения: во-первых, книги и фильмы, которые, собственно, вдохновили оригинал и все средства массовой информации, что играли ключевую роль в разработке Cyberpunk 2077.

Оригинальный материал претерпел ряд очень важных кинематографических воздействий. Хотя "Бегущий по лезвию" – наиболее очевидное заимствование визуального стиля, я думаю, что еще большее влияние на него оказали малоизвестные "Улицы в огне". Нуарные фильмы оказали большое влияние и на историю Cyberpunk 2077, даже больше, чем научная фантастика. Темы коррупции, моральной двусмысленности, смерти, судьбы и бесполезности жизни в нашей игре опираются на работы жанра нуар, – говорит Миллс.

Нуар – это (фр. Film noir – "фильм-нуар") – направление в кинематографе (прежде всего американском) 1940-х – начале 1950-х годов, изображающее атмосферу пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, характерную для западного общества во времена Второй мировой войны и в первые годы холодной войны.

Кто был первым: Киану Ривз или Джонни Сильверхенд?

Джонни Сильверхенд – персонаж, созданный Майком Пондсмитом для оригинальной книги Cyberpunk 2020.

Он появляется в серии рассказов, на которые мы ссылаемся в игре. Однако, за исключением цвета волос и бороды, мы почти ничего не меняли в персонаже, чтобы подготовить его для Киану, по крайней мере, физически. В мире киберпанка Джонни не просто знаменит как музыкант – также он известен своими мятежными взглядами. В одном из рассказов есть момент, когда он устраивает концерт-сюрприз на площади перед офисом крупной корпорации. Он настолько разозлил толпу речами и музыкой, что концерт быстро превратился в бунт, публика бросилась на корпоративную охрану, пытаясь штурмовать офисы. Такого персонажа не может сыграть кто угодно, это должен быть кто-то, кому вы поверите. Актер должен обладать таким уровнем харизмы, что люди действительно бросились бы ради него на вооруженных охранников, – отвечает Патрик.



Джонни Сильверхенд (Киану Ривз) в Cyberpunk 2077 / изображение с nedosmotrel

По словам дизайнера, Киану отнесся к работе со всей серьезностью, и сделал даже больше, чем просто предоставил свою внешность и голос персонажу Джонни.

Были какие-то из банд игры результатом вдохновения от фильмов или телешоу?

В игре будет немалое количество бандитских группировок, которые враждуют между собой. Среди источников вдохновения для их разработки, Патрик Миллс выделил фильм 1989 года "Воины" и работы Уильяма Гибсона, в частности книги "Нейромант" и "Джонни Мнемоник".

В экранизации романа Гибсона "Джонни Мнемоник", снятой Робертом Лонго, главную роль исполняет все тот же Киану Ривз.

Кроме "Бегущего по лезвию", были ли какие-то другие источники вдохновения для дизайна и внешнего вида Ночного города?

Миллс отметил, что не только "Бегущий по лезвию", но и все творчество Сида Мида оказало влияние на будущую игру, а также вспомнил о влиянии японских произведений подобного жанра:

Из японских произведений большое впечатление на нас при разработке произвело аниме "Акира", но я думаю, что еще больше на нас повлияло произведение Мамосу Осии – "Призрак в доспехах". В нашей игре есть одна особая сцена, в которой четко и недвусмысленно упоминается "Призрак в доспехах 2: Невинность".



Кадр из аниме "Призрак в доспехах" / изображение с pinterest

Какие планы насчёт DLC?

CD Projekt Red известны также благодаря высокому качеству DLC для своих игр. На вопрос о соответствующем контенте для Cyberpunk 2077, Патрик Миллс ответил:

Сейчас мы сосредоточены на основной игре, но вы можете ожидать чего-то похожего на The Witcher 3: Wild Hunt, с точки зрения набора DLC.

DLC – это загружаемое содержимое (Ди-Эл-Си; англ. Downloadable content – DLC) – дополнительный контент (медиаданные), в основном создаваемые для видеоигр, вышедших ранее. Может содержать такой контент как: новые режимы игры, объекты, уровни, задачи и другие дополнительные возможности для полной версии игры.

Есть ли существенные различия между версиями для PS4 / Xbox One и версиями для PS5 / Series X?

Разработчик заявил, что когда игра выйдет, то каждый, кто купил версию для PS4 или Xbox One, сможет играть в нее на PS5 и Series X, соответственно. Также в будущем планируется выпуск бесплатного обновления, которое будет призвано позволить игре в полной мере использовать возможности оборудования консолей следующего поколения.

Интересно Adidas выпустит кроссовки в стиле Cyberpunk 2077 – фото

Что было самым большим препятствием при создании общей системы открытого мира, уникальной для Cyberpunk 2077?

Польская компания, получила мировое признание в области создания качественного открытого мира, после своей сверхуспешной видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt. Теперь фанаты ожидают чего-то подобного и от следующей игры CD Projekt Red.

Что, на мой взгляд, отличает игры нашей компании от других, с точки зрения открытого мира, так это то, что мы стремимся дать игроку глубокую, личную историю чрезвычайного качества, сочетая это с захватывающим открытым миром и правдоподобными событиями, не испортив содержания рассказа или тратя время игрока зря, – говорит Патрик Миллс.

По его словам именно это самое сложное в создании действительно крутого открытого мира.



Город в игре Cyberpunk 2077 / изображение с gamingbolt

Насколько выбор игроков в игре влияет на основную сюжетную линию?

Наверное, все без исключения геймеры любят, когда игра дает им выбор, который действительно повлияет на сюжет. Такое мы уже видели в том же Ведьмаке, поэтому вполне ожидаемо, Миллс ответил:

Выбор игрока чрезвычайно важен, и действительно, то, как вы выполняете основные или побочные квесты, даже в самом начале, может кардинально изменить вашу концовку игры.

Также старший дизайнер квестов на вопрос о продолжительности игры ответил, что не имеет точной информации или какого-то среднего значения, ведь все зависит от стиля игры конкретного человека, но в целом игра получилась длинной, что точно порадует любителей тщательно пройти каждый квест различными способами. На последний вопрос, о том, что он может рассказать о разработке продолжения игровой серии The Witcher, Патрик ответил:

Никогда ничего об этом не слышал, может вы можете мне что-нибудь рассказать?