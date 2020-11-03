Для разработчиков видеоигр управления ажиотажем – сложная работа. Геймеры безусловно должны быть заинтересованы в вашей игре, но слишком большие ожидания могут привести к разочарованию и плохим долгосрочным продажам.

Разработчики, естественно, хотят прорекламировать и выделить особенности: будь то новая механика игрового процесса, графика или стиль игры, который отличает ее от конкурентов. Но иногда, пытаясь привлечь внимание и интерес геймеров, они не рассчитывают своих возможностей и обещают то, чего невозможно достичь. Пожалуй, самый ожидаемый релиз осени – Cyberpunk 2077, снова перенесли. Миллионы геймеров со всего мира с нетерпением ожидают нового шедевра от создателей The Witcher 3: Wild Hunt, однако оправдают ли они надежды? Не станет ли игра очередным разочарованием? Games 24 предлагает вспомнить, какие видеоигры не сумели совладать с хайпом и стали примером того, что иногда действительно лучше синица в руках.

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Spore

жанр: симулятор Бога, стратегия в реальном времени, симулятор жизни

симулятор Бога, стратегия в реальном времени, симулятор жизни год выхода: 2009

2009 платформы: PC, Mac

PC, Mac оценка критиков: 85/100

85/100 оценка геймеров: 5.5/10



Обложка игры Spore (2009) / изображение с ea.com

После создания таких хитов как SimCity и The Sims, игровой дизайнер Уилл Райт стремился создать игру, в которой игроки руководили бы эволюцией и развитием целого вида. Ею стала Spore. Еще до выхода её было громко названо "симулятором Бога". Набор инструментов редактора персонажей позволил игрокам создавать действительно крутых и уникальных существ, но путешествие путем их эволюции от первобытных племен до космической цивилизации было скучным, неглубоким и повторяемым. Отсутствие сюжета и четкой концовки одновременно стали как добродетелью, так и недостатком игры.

Трейлер игры Spore

Столько потенциала утрачено из-за огромного количества багов и неполного, повторяющегося и откровенно надоедливого геймплея. У меня были большие ожидания насчёт Spore, но я был глубоко разочарован, – пишет пользователь DanyR в своем отзыве на metacritic.

Duke Nukem Forever

жанр: шутер от третьего лица

шутер от третьего лица год выхода: 2011

2011 платформы: PS3, Xbox 360, PC

PS3, Xbox 360, PC оценка критиков: 55/100

55/100 оценка геймеров: 5.8/10



Обложка игры Duke Nukem Forever (2011) / изображение с amazon.com

Легенда игропрома 90-тых. Её продолжение ожидала как армия фанатов, так и рядовые геймеры, ведь когда игра находится в разработке долгих 15 лет, то от нее ожидают чего-то действительно инновационного. Однако, к сожалению для Duke Nukem, за столь продолжительное время отрасль пережила огромные изменения. Главным недостатком игры стала ее устарелость. Разработчики решили, что лучше других знают что нужно классному шутеру и ошиблись. Проигнорировав тогдашние тенденции и достижения жанра, в конечном итоге они получили игру, что воспринималась и игралась, как и ее предшественник. Неудобное управление, линейные уровни, устарелая графика и игровые механики в сочетании с нелепыми сексистскими шутками, обусловили низкие оценки у критиков и геймеров и, как следствие, низкие продажи.

Трейлер игры Duke Nukem Forever (2011)

No Man's Sky

жанр: приключенческий боевик, космический симулятор

приключенческий боевик, космический симулятор год выхода: 2016

2016 платформы: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC оценка критиков: 61/100

61/100 оценка геймеров: 3.3/10



Обложка игры No Man's Sky (2016) / изображение playground.ru

Именно этот тайтл несколько лет подряд был главным на выставках Е3 от Sony. Поэтому вполне закономерно, что ожидания от него были огромными. На самом старте геймплейные видео от Hello Games показали пышный инопланетный мир с гигантскими существами и космическим кораблем, который мог беспрепятственно улететь в космос и вступить в битву с врагами. Однако после выхода оказалось, что игра, по сути, была построена на лжи. No Man's Sky должна была быть самым масштабным MMO, когда-либо созданным.

"ММО" – массовая многопользовательская онлайн-игра (англ. Massively Multiplayer Online Game, MMO, MMOG) – сетевая видеоигра, в которую одновременно играет много игроков (как правило, не менее чем несколько десятков, чаще всего тысячи, иногда сотни тысяч)

В итоге она оказалась обычной синглплеерной гриндилкой. Игрокам была обещана возможность игры с друзьями, но они никак не могли встретиться. Сначала разработчики сказали, что люди не могут найти друг друга, потому что Вселенная игры настолько огромная. Но стримеры быстро доказали, что это из-за того, что вы с малой вероятностью будете на том же сервере, что и ваш товарищ. А даже если это произойдет, то из-за ужасного рассинхрона у вас будут происходить совершенно разные события. Например, пока вас атакуют десятки враждебных инопланетян, на экране вашего товарища их не будет вообще.

Трейлер игры No Man's Sky (2016)

Огромное чувство замкнутости охватило игроков уже через несколько часов игры. Не было никакого взаимодействия или боя с другими игроками, а предложенная вселенная казалась пустой и безжизненной. Игра напоминала брожения по пустыне, без какой-либо цели или конечного пункта назначения. В результате уровень онлайна игры совершил крутое пике и упал до жалких показателей всего лишь через неделю после выхода.

Mafia III

жанр: приключенческий боевик, шутер от третьего лица

приключенческий боевик, шутер от третьего лица год выхода: 2016

2016 платформы: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC оценка критиков: 62/100

62/100 оценка геймеров: 3.8/10



Обложка игры Mafia III (2016) / изображение с amazon.com Обложка игры Mafia III (2016) / изображение с amazon.com

Первая Mafia стала культовой игрой и вырастила целое поколение геймеров, которым не страшны никакие сложности, ведь они прошли легендарную миссию с гонкой. Mafia II несколько разочаровала, но все еще высоко ценится среди фанатов серии. А вот третья часть, вызвала довольно смешанные эмоции.

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Трейлер игры Mafia III (2016)

С одной стороны интересный сюжет, реалистичная анимация персонажей и крутая озвучка. А с другой однообразный, скучный геймплей, постоянные баги и ужасный искусственный интеллект врагов. Весь игровой процесс сводится к одному и тому же: захват определенной территории. Это может быть весело сначала, может, даже и во второй раз, но когда вас просят повторить это раз 20, то автоматически перестаешь получать удовольствие от игры и все ее положительные стороны перечеркиваются отвратительным послевкусием однообразия.

Подборка багов и глитчей из игры Mafia III (2016)

Watch Dogs (2014)

жанр: приключенческий боевик, шутер от третьего лица

приключенческий боевик, шутер от третьего лица год выхода: 2014

2014 платформы: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC оценка критиков: 77/100

77/100 оценка геймеров: 4.7/10



Обложка игры Watch Dogs (2014) / изображение с amazon.com

Когда Ubisoft впервые представили Watch Dogs на E3 2012 - это было невероятно. Графика просто поражала воображение, огромный открытый мир предлагал множество интерактивных событий, а возможность хакнуть буквально все вокруг обещала невероятный простор для веселья.

Игру сразу окрестили началом новой эпохи гейминга, ведь она была пионером консолей нового поколения (PS4 и Xbox One).

Презентация Watch Dogs на видеоигровой конференции E3 2012

Градус ожидания был невероятно высоким, но все начало идти наперекосяк еще до выхода игры. Во-первых, её несколько раз откладывали, как раз из-за особенностей новых консолей. Во-вторых, с каждым новым геймплейным видео графика становилась все хуже. Игроки не теряли надежды и списывали это все на незавершенность продукта. Но после выхода игры в мае 2014-го оправдались худшие ожидания.

Сравнение графики игры Watch Dogs с геймплейного видео на Е3 2012 и после выхода на PC

Графика, даже на самых мощных ПК, была далека от обещанной на конференции Е3. Вождение автомобилей было реализовано просто ужасно. Игра изобиловала большим количеством багов. Не спасал даже сюжет, главного героя Эйдена Пирса называли скучным и серым, а саму кампанию не стоящей прохождения. Многие другие составляющие игры были достаточно приятными, и ее продажи все же были значительными, но в конечном итоге это была просто хорошая игра среднего уровня, а не революция в игровой индустрии, как того ожидали.