Game over: 5 видеоигр, не оправдавших надежд
Для разработчиков видеоигр управления ажиотажем – сложная работа. Геймеры безусловно должны быть заинтересованы в вашей игре, но слишком большие ожидания могут привести к разочарованию и плохим долгосрочным продажам.
Разработчики, естественно, хотят прорекламировать и выделить особенности: будь то новая механика игрового процесса, графика или стиль игры, который отличает ее от конкурентов. Но иногда, пытаясь привлечь внимание и интерес геймеров, они не рассчитывают своих возможностей и обещают то, чего невозможно достичь. Пожалуй, самый ожидаемый релиз осени – Cyberpunk 2077, снова перенесли. Миллионы геймеров со всего мира с нетерпением ожидают нового шедевра от создателей The Witcher 3: Wild Hunt, однако оправдают ли они надежды? Не станет ли игра очередным разочарованием? Games 24 предлагает вспомнить, какие видеоигры не сумели совладать с хайпом и стали примером того, что иногда действительно лучше синица в руках.
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Spore
- жанр: симулятор Бога, стратегия в реальном времени, симулятор жизни
- год выхода: 2009
- платформы: PC, Mac
- оценка критиков: 85/100
- оценка геймеров: 5.5/10
Обложка игры Spore (2009) / изображение с ea.com
После создания таких хитов как SimCity и The Sims, игровой дизайнер Уилл Райт стремился создать игру, в которой игроки руководили бы эволюцией и развитием целого вида. Ею стала Spore. Еще до выхода её было громко названо "симулятором Бога". Набор инструментов редактора персонажей позволил игрокам создавать действительно крутых и уникальных существ, но путешествие путем их эволюции от первобытных племен до космической цивилизации было скучным, неглубоким и повторяемым. Отсутствие сюжета и четкой концовки одновременно стали как добродетелью, так и недостатком игры.
Трейлер игры Spore
Столько потенциала утрачено из-за огромного количества багов и неполного, повторяющегося и откровенно надоедливого геймплея. У меня были большие ожидания насчёт Spore, но я был глубоко разочарован, – пишет пользователь DanyR в своем отзыве на metacritic.
Duke Nukem Forever
- жанр: шутер от третьего лица
- год выхода: 2011
- платформы: PS3, Xbox 360, PC
- оценка критиков: 55/100
- оценка геймеров: 5.8/10
Обложка игры Duke Nukem Forever (2011) / изображение с amazon.com
Легенда игропрома 90-тых. Её продолжение ожидала как армия фанатов, так и рядовые геймеры, ведь когда игра находится в разработке долгих 15 лет, то от нее ожидают чего-то действительно инновационного. Однако, к сожалению для Duke Nukem, за столь продолжительное время отрасль пережила огромные изменения. Главным недостатком игры стала ее устарелость. Разработчики решили, что лучше других знают что нужно классному шутеру и ошиблись. Проигнорировав тогдашние тенденции и достижения жанра, в конечном итоге они получили игру, что воспринималась и игралась, как и ее предшественник. Неудобное управление, линейные уровни, устарелая графика и игровые механики в сочетании с нелепыми сексистскими шутками, обусловили низкие оценки у критиков и геймеров и, как следствие, низкие продажи.
Трейлер игры Duke Nukem Forever (2011)
No Man's Sky
- жанр: приключенческий боевик, космический симулятор
- год выхода: 2016
- платформы: PS4, Xbox One, PC
- оценка критиков: 61/100
- оценка геймеров: 3.3/10
Обложка игры No Man's Sky (2016) / изображение playground.ru
Именно этот тайтл несколько лет подряд был главным на выставках Е3 от Sony. Поэтому вполне закономерно, что ожидания от него были огромными. На самом старте геймплейные видео от Hello Games показали пышный инопланетный мир с гигантскими существами и космическим кораблем, который мог беспрепятственно улететь в космос и вступить в битву с врагами. Однако после выхода оказалось, что игра, по сути, была построена на лжи. No Man's Sky должна была быть самым масштабным MMO, когда-либо созданным.
Mafia III
- жанр: приключенческий боевик, шутер от третьего лица
- год выхода: 2016
- платформы: PS4, Xbox One, PC
- оценка критиков: 62/100
- оценка геймеров: 3.8/10
Обложка игры Mafia III (2016) / изображение с amazon.com
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Трейлер игры Mafia III (2016)
Watch Dogs (2014)
- жанр: приключенческий боевик, шутер от третьего лица
- год выхода: 2014
- платформы: PS4, Xbox One, PC
- оценка критиков: 77/100
- оценка геймеров: 4.7/10
Обложка игры Watch Dogs (2014) / изображение с amazon.com
Когда Ubisoft впервые представили Watch Dogs на E3 2012 - это было невероятно. Графика просто поражала воображение, огромный открытый мир предлагал множество интерактивных событий, а возможность хакнуть буквально все вокруг обещала невероятный простор для веселья.
Игру сразу окрестили началом новой эпохи гейминга, ведь она была пионером консолей нового поколения (PS4 и Xbox One).
Презентация Watch Dogs на видеоигровой конференции E3 2012
Градус ожидания был невероятно высоким, но все начало идти наперекосяк еще до выхода игры. Во-первых, её несколько раз откладывали, как раз из-за особенностей новых консолей. Во-вторых, с каждым новым геймплейным видео графика становилась все хуже. Игроки не теряли надежды и списывали это все на незавершенность продукта. Но после выхода игры в мае 2014-го оправдались худшие ожидания.
Сравнение графики игры Watch Dogs с геймплейного видео на Е3 2012 и после выхода на PC
Графика, даже на самых мощных ПК, была далека от обещанной на конференции Е3. Вождение автомобилей было реализовано просто ужасно. Игра изобиловала большим количеством багов. Не спасал даже сюжет, главного героя Эйдена Пирса называли скучным и серым, а саму кампанию не стоящей прохождения. Многие другие составляющие игры были достаточно приятными, и ее продажи все же были значительными, но в конечном итоге это была просто хорошая игра среднего уровня, а не революция в игровой индустрии, как того ожидали.
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