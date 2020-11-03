Game over: 5 відеоігор, що не виправдали сподівань
Для розробників відеоігор управління ажіотажем – складна робота. Геймери безумовно повинні бути зацікавлені у вашій грі, але занадто великі очікування можуть призвести до розчарування та поганих довгострокових продажів.
Розробники, природно, хочуть рекламувати та виділяти особливості: чи то нова механіка ігрового процесу, графіка чи стиль гри, що відрізняє її від конкурентів. Але іноді, намагаючись привернути увагу та інтерес геймерів, вони не розраховують власних можливостей та обіцяють те, чого неможливо досягти. Мабуть, найочікуваніший реліз осені – Cyberpunk 2077, знову перенесли. Мільйони геймерів з усього світу з нетерпінням очікують нового шедевру від творців The Witcher 3: Wild Hunt, проте чи виправдають вони сподівання? Чи не стане гра черговим розчаруванням? Games 24 пропонує пригадати, які відеоігри не впорались із хайпом та стали прикладом того, що іноді дійсно краще синиця в руках.
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Spore
- жанр: симулятор Бога, стратегія в реальному часі, симулятор життя
- рік виходу: 2009
- платформи: PC, Mac
- оцінка критиків: 85/100
- оцінка геймерів: 5.5/10
Обкладинка гри Spore (2009) / зображення з ea.com
Після створення таких хітів як SimCity і The Sims, ігровий дизайнер Вілл Райт прагнув створити гру, в якій гравці керували б еволюцією та зростанням цілого виду. Нею стала Spore. Ще до виходу її було гучно названо "симулятором Бога". Набір інструментів редактора персонажів дозволив гравцям створювати справді крутих та унікальних істот, але подорож шляхом їх еволюції від первісних племен до космічної цивілізації була нудною, неглибокою та повторюваною. Відсутність сюжету та чіткої кінцівки одночасно стали як чеснотою, так і недоліком гри.
Трейлер гри Spore
Стільки потенціалу втрачено через величезну кількість багів та неповний, повторюваний і відверто надокучливий геймплей. Я мав великі сподівання на рахунок Spore, але був глибоко розчарований, – пише користувач DanyR у своєму відгуку на metacritic.
Duke Nukem Forever
- жанр: шутер від третьої особи
- рік виходу: 2011
- платформи: PS3, Xbox 360, PC
- оцінка критиків: 55/100
- оцінка геймерів: 5.8/10
Обкладинка гри Duke Nukem Forever (2011) / зображення з amazon.com
Легенда ігропрому 90-их. ЇЇ продовження очікувала як армія фанатів, так і пересічні геймери, адже коли гра перебуває у розробці довгих 15 років, то від неї очікують чогось справді інноваційного. Проте, на жаль для Duke Nukem, за такий тривалий час галузь пережила величезні зміни. Головним недоліком гри стала її застарілість. Розробники вирішили, що краще інших знають, що потрібно класному шутеру і помилились. Проігнорувавши тогочасні тенденції та здобутки жанру, в кінцевому результаті вони отримали гру, що сприймалась та гралась як і її попередник. Незручне керування, лінійні рівні, застаріла графіка та ігрові механіки в поєднанні з недолугими сексистськими жартами, зумовили низькі оцінки у критиків та геймерів і, як наслідок, низькі продажі.
Трейлер гри Duke Nukem Forever (2011)
No Man's Sky
- жанр: пригодницький бойовик, космічний симулятор
- рік виходу: 2016
- платформи: PS4, Xbox One, PC
- оцінка критиків: 61/100
- оцінка геймерів: 3.3/10
Обкладинка гри No Man's Sky (2016) / зображення playground.ru
Саме цей тайтл кілька років поспіль був головним на виставках Е3 від Sony. Тому цілком закономірно, що очікування від нього були величезними. На самому старті геймплейні відео від Hello Games показали пишний інопланетний світ з гігантськими істотами та космічним кораблем, який міг безперешкодно відлетіти в космос і вступити в битву з ворогами. Проте після виходу виявилось, що гра, по суті, була побудована на брехні. No Man's Sky мала бути найбільшим MMO, коли-небудь створеним.
Mafia III
- жанр: пригодницький бойовик, шутер від третьої особи
- рік виходу: 2016
- платформи: PS4, Xbox One, PC
- оцінка критиків: 62/100
- оцінка геймерів: 3.8/10
Обкладинка гри Mafia III (2016) / зображення з amazon.com
Цікаво Реліз гри Mafia: Definitive Edition: трейлер та оцінки критиків
Трейлер гри Mafia III (2016)
Watch Dogs (2014)
- жанр: пригодницький бойовик, шутер від третьої особи
- рік виходу: 2014
- платформи: PS4, Xbox One, PC
- оцінка критиків: 77/100
- оцінка геймерів: 4.7/10
Обкладинка гри Watch Dogs (2014) / зображення з amazon.com
Коли Ubisoft вперше представили Watch Dogs на E3 2012 – це було неймовірно. Графіка просто вражала уяву, величезний відкритий світ пропонував безліч інтерактивних подій, а можливість хакнути буквально все навколо обіцяла неймовірний простір для веселощів. Гру одразу охрестили початком нової епохи геймінгу, адже вона була піонером консолей нового покоління (PS4 та Xbox One).
Представлення Watch Dogs на відеоігровій конференції E3 2012
Градус очікування був надзвичайно високим, але все почало йти шкереберть ще до виходу гри. По-перше, її декілька разів відкладали, якраз через особливості нових консолей. По-друге, з кожним новим геймплейним відео графіка ставала все гіршою. Гравці не втрачали надії та списували це все на незавершеність продукту. Але після виходу гри у травні 2014-ого справдились найгірші очікування.
Порівняння графіки гри Watch Dogs з геймплейного відео на Е3 2012 та після виходу на PC
Графіка, навіть на найпотужніших ПК, була далекою від обіцяної на конференції Е3. Кермування автівками було реалізовано просто жахливо. Гра рясніла величезною кількістю багів. Не рятував навіть сюжет, головного героя Ейдена Пірса називали нудним та сірим, а саму кампанію не вартою проходження. Багато інших складових гри були достатньо приємними, і її продажі все ж були значними, але в кінцевому результаті це була просто непогана гра середнього рівня, а не революція в ігровій індустрії, як того очікували.
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