Для розробників відеоігор управління ажіотажем – складна робота. Геймери безумовно повинні бути зацікавлені у вашій грі, але занадто великі очікування можуть призвести до розчарування та поганих довгострокових продажів.

Розробники, природно, хочуть рекламувати та виділяти особливості: чи то нова механіка ігрового процесу, графіка чи стиль гри, що відрізняє її від конкурентів. Але іноді, намагаючись привернути увагу та інтерес геймерів, вони не розраховують власних можливостей та обіцяють те, чого неможливо досягти. Мабуть, найочікуваніший реліз осені – Cyberpunk 2077, знову перенесли. Мільйони геймерів з усього світу з нетерпінням очікують нового шедевру від творців The Witcher 3: Wild Hunt, проте чи виправдають вони сподівання? Чи не стане гра черговим розчаруванням? Games 24 пропонує пригадати, які відеоігри не впорались із хайпом та стали прикладом того, що іноді дійсно краще синиця в руках.

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Spore

жанр: симулятор Бога, стратегія в реальному часі, симулятор життя

симулятор Бога, стратегія в реальному часі, симулятор життя рік виходу: 2009

2009 платформи: PC, Mac

PC, Mac оцінка критиків: 85/100

85/100 оцінка геймерів: 5.5/10



Обкладинка гри Spore (2009) / зображення з ea.com

Після створення таких хітів як SimCity і The Sims, ігровий дизайнер Вілл Райт прагнув створити гру, в якій гравці керували б еволюцією та зростанням цілого виду. Нею стала Spore. Ще до виходу її було гучно названо "симулятором Бога". Набір інструментів редактора персонажів дозволив гравцям створювати справді крутих та унікальних істот, але подорож шляхом їх еволюції від первісних племен до космічної цивілізації була нудною, неглибокою та повторюваною. Відсутність сюжету та чіткої кінцівки одночасно стали як чеснотою, так і недоліком гри.

Трейлер гри Spore

Стільки потенціалу втрачено через величезну кількість багів та неповний, повторюваний і відверто надокучливий геймплей. Я мав великі сподівання на рахунок Spore, але був глибоко розчарований, – пише користувач DanyR у своєму відгуку на metacritic.

Duke Nukem Forever

жанр: шутер від третьої особи

шутер від третьої особи рік виходу: 2011

2011 платформи: PS3, Xbox 360, PC

PS3, Xbox 360, PC оцінка критиків: 55/100

55/100 оцінка геймерів: 5.8/10



Обкладинка гри Duke Nukem Forever (2011) / зображення з amazon.com

Легенда ігропрому 90-их. ЇЇ продовження очікувала як армія фанатів, так і пересічні геймери, адже коли гра перебуває у розробці довгих 15 років, то від неї очікують чогось справді інноваційного. Проте, на жаль для Duke Nukem, за такий тривалий час галузь пережила величезні зміни. Головним недоліком гри стала її застарілість. Розробники вирішили, що краще інших знають, що потрібно класному шутеру і помилились. Проігнорувавши тогочасні тенденції та здобутки жанру, в кінцевому результаті вони отримали гру, що сприймалась та гралась як і її попередник. Незручне керування, лінійні рівні, застаріла графіка та ігрові механіки в поєднанні з недолугими сексистськими жартами, зумовили низькі оцінки у критиків та геймерів і, як наслідок, низькі продажі.

Трейлер гри Duke Nukem Forever (2011)

No Man's Sky

жанр: пригодницький бойовик, космічний симулятор

пригодницький бойовик, космічний симулятор рік виходу: 2016

2016 платформи: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC оцінка критиків: 61/100

61/100 оцінка геймерів: 3.3/10



Обкладинка гри No Man's Sky (2016) / зображення playground.ru

Саме цей тайтл кілька років поспіль був головним на виставках Е3 від Sony. Тому цілком закономірно, що очікування від нього були величезними. На самому старті геймплейні відео від Hello Games показали пишний інопланетний світ з гігантськими істотами та космічним кораблем, який міг безперешкодно відлетіти в космос і вступити в битву з ворогами. Проте після виходу виявилось, що гра, по суті, була побудована на брехні. No Man's Sky мала бути найбільшим MMO, коли-небудь створеним.

"ММО" – масова багатокористувацька онлайн-гра (англ. Massively Multiplayer Online Game, MMO, MMOG) – мережева відеогра, в яку одночасно грає багато гравців (переважно, не менш ніж кілька десятків, найчастіше тисячі, іноді сотні тисяч)

У підсумку вона виявилась звичайною сінглплеєрною гріндилкою. Гравцям була обіцяна можливість гри з друзями, але вони ніяк не могли зустрітись. Спочатку розробники сказали, що люди не можуть знайти одне одного, тому що Всесвіт гри настільки великий, але стрімери швидко довели, що це тому, що ви з малою ймовірністю будете на тому ж сервері, що ваш товариш. А навіть якщо це станеться, то через жахливий розсинхрон у вас будуть відбуватись цілком різні події. Наприклад, поки вас атакують десятки ворожих інопланетян, на екрані вашого товариша їх не буде узагалі.

Трейлер гри No Man's Sky (2016)

Величезне відчуття замкнутості охопило гравців вже через кілька годин гри. Не було ніякої взаємодії чи бою з іншими гравцями, а запропонований всесвіт здавався пустим та безжиттєвим. Гра нагадувала бродіння по пустелі, без будь-якої цілі чи кінцевого пункту призначення. Як наслідок рівень онлайну гри здійснив круте піке та впав до жалюгідних показників всього лише через тиждень після виходу.

Mafia III

жанр: пригодницький бойовик, шутер від третьої особи

пригодницький бойовик, шутер від третьої особи рік виходу: 2016

2016 платформи: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC оцінка критиків: 62/100

62/100 оцінка геймерів: 3.8/10



Обкладинка гри Mafia III (2016) / зображення з amazon.com Обкладинка гри Mafia III (2016) / зображення з amazon.com

Перша Mafia стала культовою грою та виростила ціле покоління геймерів, яким не страшні ніякі складнощі, адже вони пройшли легендарну місію з перегонами. Mafia II дещо розчарувала, але все ще високо цінується серед фанатів серії. А от третя частина, викликала доволі змішані емоції.

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Трейлер гри Mafia III (2016)

З одного боку цікавий сюжет, реалістична анімація персонажів та крута озвучка. А з іншого одноманітний, нудний геймплей, постійні баги та жахливий штучний інтелект ворогів. Увесь ігровий процес зводиться до одного й того ж: захоплення певної території. Це може бути весело спершу, може, навіть і вдруге, але коли вас просять повторити це разів 20, то автоматично перестаєш отримувати задоволення від гри та всі її позитивні сторони перекреслюються огидним посмаком одноманітності.

Підбірка багів та глітчів з гри Mafia III (2016)

Watch Dogs (2014)

жанр: пригодницький бойовик, шутер від третьої особи

пригодницький бойовик, шутер від третьої особи рік виходу: 2014

2014 платформи: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC оцінка критиків: 77/100

77/100 оцінка геймерів: 4.7/10



Обкладинка гри Watch Dogs (2014) / зображення з amazon.com

Коли Ubisoft вперше представили Watch Dogs на E3 2012 – це було неймовірно. Графіка просто вражала уяву, величезний відкритий світ пропонував безліч інтерактивних подій, а можливість хакнути буквально все навколо обіцяла неймовірний простір для веселощів. Гру одразу охрестили початком нової епохи геймінгу, адже вона була піонером консолей нового покоління (PS4 та Xbox One).

Представлення Watch Dogs на відеоігровій конференції E3 2012

Градус очікування був надзвичайно високим, але все почало йти шкереберть ще до виходу гри. По-перше, її декілька разів відкладали, якраз через особливості нових консолей. По-друге, з кожним новим геймплейним відео графіка ставала все гіршою. Гравці не втрачали надії та списували це все на незавершеність продукту. Але після виходу гри у травні 2014-ого справдились найгірші очікування.

Порівняння графіки гри Watch Dogs з геймплейного відео на Е3 2012 та після виходу на PC

Графіка, навіть на найпотужніших ПК, була далекою від обіцяної на конференції Е3. Кермування автівками було реалізовано просто жахливо. Гра рясніла величезною кількістю багів. Не рятував навіть сюжет, головного героя Ейдена Пірса називали нудним та сірим, а саму кампанію не вартою проходження. Багато інших складових гри були достатньо приємними, і її продажі все ж були значними, але в кінцевому результаті це була просто непогана гра середнього рівня, а не революція в ігровій індустрії, як того очікували.