Відеоігри можуть бути різними: захопливими, веселими, повчальними, з класним геймплеєм чи цікавим сюжетом, з гарною графікою чи прекрасною музикою. Іноді всі ці компоненти поєднуються в одне ціле і стають чимось більшим, ніж просто гра. Проте так стається далеко не завжди. Іноді ігри просто погані, дуже погані.

Список, який ви побачите нижче, це не суб'єктивна думка автора. Підхід більш науковий. Рейтинг сайту metacritic базується на технології, що збирає докупи усі огляди ігор, а потім підраховує їхній середній рейтинг. Загалом база сайту нараховує понад 15 000 ігор, а ось найгірші з них:

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5 місце

Leisure Suit Larry: Box Office Bust (2009)

рейтинг критиків: 20\100

рейтинг геймерів: 2.0\10

платформи: Xbox 360, PlayStation 3, PC, Mobile

Обкладинка гри Leisure Suit Larry: Box Office Bust (2009) / зображення з amazon.com

У цій пригодницькій грі відтретьої особи хлопчина на ім'я Ларрі влаштовується на літній підробіток до свого дядька та допомагає йому в роботі над кінофільмом, виконуючи дивні завдання та намагаючись викрити шпигуна, що погрожує злити брудну інформацію про кіностудію у місцеві таблоїди.

Перед нами пісочниця з елементами гонок, платформера та різноманітними головоломками. Цільовою аудиторією гри вважаються дорослі, адже серед її сильних сторін розробники виділяють дуже гострий та непристойний гумор, купу лайки та навіть елементи еротики. Проте якщо кінокомедії на кшталт культового "Американського пирога" доводять, що непристойний гумор подекуди буває дійсно смішним, то ця гра вказує на діаметрально протилежне.

Завантажувальний екран гри Leisure Suit Larry: Box Office Bust (2009) / скріншот з LastPixel.com

Ігровий журналіст Кріс Уолтерс з GameSpot охарактеризував її так:

Безмозглий монотонний ґеймплей і насправді жахливе почуття гумору – це повний провал.

4 місце

Yaris (2007)

рейтинг критиків: 17\100

рейтинг геймерів: 4.3\10

платформи: Xbox 360

Скріншот з гри Yaris (2007) / LastPixel.com

Сідайте у Toyota Yaris та кермуйте нею на шалених трасах, вщент заповнених небезпечними перешкодами, крутими апґрейдами та ворогами, що заважатимуть вам прийти до фінішу, – опис гри Yaris (2007) на сайті metacritic.

Звучить непогано чи не так? Щоправда слід зазначити, що гра позиціонувалась як частина рекламної кампанії автомобіля, тому була абсолютно безкоштовною. Одразу пригадується відомий вислів:"Чорний піар також піар". Саме така доля спіткала розробку студії Castaway Entertainment. Гра виявилась невиправдано складною, незрозумілою та й зрештою просто жахливою у всіх сенсах.

Оскільки гра абсолютно безкоштовна, вам доводиться по-іншому визначати її цінність. Наприклад чи варта вона тих 17.5 секунд, що ви потратите на її завантаження? Досить складне запитання, якщо зауважити, що приблизно за такий же час ви можете винести з дому сміття, що принесе вам куди більше задоволення, ніж грати в Yaris, – Майк Флейсі у огляді для VideogameTalk.

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3 місце

Ride To Hell: Retribution (2013)

рейтинг критиків: 19\100

рейтинг геймерів: 1.3\10

платформи: Xbox 360, PlayStation 3, PC

Обкладинка гри Ride To Hell: Retribution (2013) / зображення з amazon.com

Ride to Hell: Retribution – пригодницька гра від третьої особи, розроблена компанією Eutechnyx. Спочатку вона мала вийти ще у 2008 році та задумувалась як пісочниця з великим відкритим світом. Згодом через різноманітні проблеми розробники були змушені відмовитись від цієї концепції. Гра побачила світ аж у 2013 році у вигляді лінійного екшену з елементами шутеру та перегонів.

Після релізу гра потрапила під шквал критики буквально за все. Непрацюючий ґеймплей, погане керування, така ж озвучка та штучний інтелект, незграбні еротичні сцени та образливе зображення жінок в купі з численними технічними проблемами зробили її однією з найгірших відеоігор в історії.

Скріншот з гри Ride To Hell: Retribution (2013) / зображення imdb.com

Бен "Yahtzee" Кроссхау з відеоігрового журналу The Escapist в своєму огляді написав:

Ride to Hell: Retribution – суцільна велика помилка апокаліптичного масштабу. Якби розробники випустили пусті упаковки (без диску з грою всередині) – це все ще було б не так погано, як ця гра.

2 місце

Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade (2012)

рейтинг критиків: 11\100

рейтинг геймерів: 2.0\10

платформи: Nintendo Wii U

Обкладинка гри Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade (2012) / зображення amazon.com

The title Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade. Звучить так, ніби це просто набір випадкових слів, ніяк не пов'язаних між собою. Зрештою, це не далеко від істини, адже і сама гра – це низка випадково зібраних разом компонентів, що уособлюють собою погану відеогру. Критики зазнало усе, від надзвичайно застарілої графіки до жахливого звукового супроводу. А похвалити її просто-напросто немає за що. Навіть на сторінці гри у Вікіпедії в розділі "Похвали" знаходяться дві премії: "Найгірша гра на Wii U 2013" від ScrewAttack і такий же титул від Official Nintendo Magazine.

Скріншот з гри Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade (2012) / nintendoworldreport.com

Останні у своєму огляді жартома вказали:

Журналіст, який грав в цю гру зазнав психічних розладів та серйозних неврологічних пошкоджень. Лікування неможливе.

1 місце

Big Rigs: Over The Road Racing (2003)

рейтинг критиків: 8\100

рейтинг геймерів: 4.0\10

платформи: PC

Обкладинка гри Big Rigs: Over The Road Racing (2003) / зображення hobbyconsolas.com

Big Rigs: Over The Road Racing – гра в жанрі гоночного автосимулятора з видом від третьої особи, розроблена Stellar Stone. Основою ігрового процесу є гонки на вантажівках, у яких водії змагаються за право довезти нелегальний вантаж до пункту призначення, уникаючи при цьому поліцейських.

Скріншот з гри Big Rigs: Over The Road Racing (2003) / скріншот з YouTube.com

Попри те, що гру було випущено лише в Північній Америці вона отримала одностайно негативні відгуки від різних ігрових видань та заробила статус "найгіршої комп'ютерної гри усіх часів і народів". Критики зазнав незручний ґеймплей, часті баги, примітивна графіка та відсутність величезної кількості обіцяних розробником функцій. Навіть привітання з перемогою в гонці містило в собі граматичну помилку: "YOU’RE WINNER".

Скріншот з гри Big Rigs: Over The Road Racing (2003) / зображення з knowyourmeme.com

Граматично вірним привітанням було б "YOU WIN". Після виходу патчу надпис виправили, проте він вже встиг стати популярним мемом.

Кого точно не можна назвати переможцями, так це розробників. Їхнє дітище – єдина гра на сайті metacritic з оцінкою нижче 10-ти балів. Безліч видань вщент розгромили гру, а журналіст GameSpot Алекс Наварро поставив грі 1 зі 100, при цьому заявивши, що необхідно ввести в перелік мінімальних оцінок 0, адже вона не заслуговує на таку високу оцінку.