Видеоигры могут быть разными: увлекательными, веселыми, поучительными, с классным геймплеем или интересным сюжетом, с хорошей графикой или прекрасной музыкой. Иногда все эти компоненты объединяются в одно целое и становятся чем-то большим, чем просто игра. Однако так происходит далеко не всегда. Иногда игры просто плохие, очень плохие.

Список, который вы увидите ниже, это не субъективное мнение автора. Подход более научный. Рейтинг сайта metacritic базируется на технологии, которая собирает вместе все обзоры игр, а затем подсчитывает их средний рейтинг. В общем и целом база сайта насчитывает более 15 000 игр, а вот худшие из них:

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5 место

Leisure Suit Larry: Box Office Bust (2009)

рейтинг критиков: 20\100

рейтинг геймеров: 2.0\10

платформы: Xbox 360, PlayStation 3, PC, Mobile

Обложка игры Leisure Suit Larry: Box Office Bust (2009) / изображение с amazon.com

В этой приключенческой игре от третьего лица парень по имени Ларри устраивается на летнюю подработку к своему дяде и помогает ему в работе над кинофильмом, выполняя странные задачи, попутно пытаясь разоблачить шпиона, который грозит слить грязную информацию о киностудии в местные таблоиды.

Перед нами песочница с элементами гонок, платформера и разнообразными головоломками. Целевой аудиторией игры считаются взрослые, ведь среди ее сильных сторон разработчики выделяют очень острый и неприличный юмор, кучу брани и даже элементы эротики. Однако если кинокомедии вроде культового "Американского пирога" доказывают, что неприличный юмор иногда бывает действительно смешным, то эта игра оставляет диаметрально противоположное впечатление.

Загрузочный экран игры Leisure Suit Larry: Box Office Bust (2009) / скриншот с LastPixel.com

Игровой журналист Крис Уолтерс из GameSpot охарактеризировал её так:

Безмозглый монотонный геймплей и впрямь ужасное чувство юмора – это полный провал.

4 место

Yaris (2007)

рейтинг критиков: 17\100

рейтинг геймеров: 4.3\10

платформы: Xbox 360

Скриншот из игры Yaris (2007) / LastPixel.com

Садитесь в Toyota Yaris и управляйте ей на безумных трассах, полностью заполненных опасными препятствиями, крутыми апгрейдами и врагами, мешающими вам прийти к финишу, – описание игры Yaris (2007) на сайте metacritic.

Звучит неплохо, не так ли? Правда следует отметить, что игра позиционировалась как часть рекламной кампании автомобиля, поэтому была абсолютно бесплатной. Сразу вспоминается известное выражение: "Черный пиар это тоже пиар". Именно такая судьба настигла разработку студии Castaway Entertainment. Игра оказалась неоправданно сложной, непонятной и в конце концов просто ужасной во всех смыслах.

Поскольку игра абсолютно бесплатная, вам приходится по-другому определять ее ценность. Например, стоит ли она тех 17.5 секунд, что вы потратите на её скачивание? Достаточно сложный вопрос, если учесть, что примерно за такое же время вы можете вынести мусор из дома, что принесет вам куда больше удовольствия, чем играть в Yaris, – Майк Флейси в обзоре для VideogameTalk.

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3 место

Ride To Hell: Retribution (2013)

рейтинг критиков: 19\100

рейтинг геймеров: 1.3\10

платформы: Xbox 360, PlayStation 3, PC

Обложка игры Ride To Hell: Retribution (2013) / изображение с amazon.com

Ride to Hell: Retribution – приключенческая игра от третьего лица, разработанная компанией Eutechnyx. Сначала она должна была выйти еще в 2008 году и задумывалась как песочница с большим открытым миром. Впоследствии через различные проблемы разработчики были вынуждены отказаться от этой концепции. Игра увидела мир только в 2013 году в виде линейного экшена с элементами шутера и гонок.

После релиза игра попала под шквал критики буквально из-за всего. Неработающий геймплей, плохое управление, такая же озвучка и искусственный интеллект, неуклюжие эротические сцены и оскорбительное изображение женщин, в сочетании с многочисленными техническими проблемами сделали её одной из худших видеоигр в истории.

Скриншот из игры Ride To Hell: Retribution (2013) / изображение imdb.com

Бэн "Yahtzee" Кроссхау из видеоигрового журнала The Escapist в своем обзоре написал:

Ride to Hell: Retribution – сплошная большая ошибка апокалиптического масштаба. Если бы разработчики выпустили пустые упаковки (без диска с игрой внутри) – это все еще было бы не так плохо, как эта игра.

2 место

Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade (2012)

рейтинг критиков: 11\100

рейтинг геймеров: 2.0\10

платформы: Nintendo Wii U

Обложка игры Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade (2012) / изображение amazon.com

The title Family Party 30 Great Games Obstacle Arcade. Звучит так, будто это просто набор случайных слов, никак не связанных между собой. Впрочем, это не далеко от истины, ведь и сама игра – это ряд случайно собранных вместе компонентов, олицетворяющих собой плохую видеоигру. Критики претерпело все, от очень устаревшей графики к ужасному звуковому сопровождению. А похвалить ее просто-напросто не за что. Даже на странице игры в Википедии в разделе "Похвалы" находятся две премии: "Худшая игра на Wii U 2013" от ScrewAttack и такой же титул от Official Nintendo Magazine.

Скриншот из игры Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade (2012) / nintendoworldreport.com

Последние в своем обзоре в шутку написали:

Журналист, который играл в эту игру пострадал от психического расстройства и серьезных неврологических повреждений. Лечение невозможно.

1 место

Big Rigs: Over The Road Racing (2003)

рейтинг критиков: 8\100

рейтинг геймеров: 4.0\10

платформы: PC

Обложка игры Big Rigs: Over The Road Racing (2003) / изображение hobbyconsolas.com

Big Rigs: Over The Road Racing – игра в жанре гоночного автосимулятора с видом от третьего лица, разработанная Stellar Stone. Основу игрового процесса представляют собой гонки на грузовиках, в которых водители соревнуются за право довезти нелегальный груз в пункт назначения, избегая при этом полицейских.

Скриншот из игры Big Rigs: Over The Road Racing (2003) / скриншот с YouTube.com

Несмотря на то, что игра была выпущена только в Северной Америке, она получила единодушно негативные отзывы от различных игровых изданий и заработала статус "самой плохой компьютерной игры всех времен и народов". Критике подвергся неудобный геймплей, частые баги, примитивная графика и отсутствие огромного количества обещанных разработчиком функций. Даже поздравления с победой в гонке включало в себя грамматическую ошибку: "YOU'RE WINNER".

Скриншот из игры Big Rigs: Over The Road Racing (2003) / изображение с knowyourmeme.com

Грамматически верным поздравлением было бы "YOU WIN". После выхода патча надпись исправили, но она уже успела стать популярным мемом.

Кого точно нельзя именовать победителями, так это разработчиков. Их детище – единственная игра на сайте metacritic с оценкой ниже 10-ти баллов. Множество изданий разгромили игру, а журналист GameSpot Алекс Наварро поставил игре 1 из 100, при этом заявив, что необходимо ввести в перечень минимальных оценок 0, ведь данное произведение не заслуживает такую высокую оценку.