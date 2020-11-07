Роль Кіану Рівза в грі, плани студії щодо DLC, оптимізація гри для консолей наступного покоління і багато іншого в інтерв'ю старшого дизайнера квестів Cyberpunk 2077 – Патріка Міллса.

Сyberpunk 2077, мабуть, найбільш очікуваний ігровий реліз 2020 року. Мільйони геймерів у всьому світі з нетерпінням чекають цієї події. Та й навіть людям, далеким від відеоігор, цікаво якою вийде гра, чи виправдає вона покладені на неї очікування. Старший дизайнер квестів Патрік Міллс трохи прочинив завісу таємниці про розробку гри, в інтерв'ю для Collider.

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Дивіться повне інтерв'ю на YouTube каналі Collider Games:

Які фільми були натхненням розробників та вплинули на світ й історію Cyberpunk 2077?

Патрік повідав, що Cyberpunk 2077 заснований на рольовій грі Cyberpunk 2020, випущеній ще в 1988 році. Проте у пошуках натхнення розробники не зупинились лише на оригіналі, тому можна сказати, що у гри насправді є два різних джерела натхнення: по-перше, книги та фільми, які, власне, надихнули оригінал і всі засоби масової інформації, які грали ключову роль у розробці Cyberpunk 2077.

Оригінальний матеріал зазнав низки дуже важливих кінематографічних впливів. Хоча "Той, що біжить по лезу" – найбільш очевидне запозичення візуального стилю, я думаю, що ще більший вплив на нього мали маловідомі "Вулиці у вогні". Нуарні фільми справили великий вплив і на історію Cyberpunk 2077, навіть більше, ніж наукова фантастика. Теми корупції, моральної двозначності, смерті, долі та марності життя в нашій грі спираються на роботи жанру нуар, – каже Міллс.

Нуар – це (фр. film noir – "фільм-нуар") – напрям у кінематографі (насамперед американському) 1940-х – початку 1950-х років, який зображав атмосферу песимізму, недовіри, розчарування і цинізму, характерну для західного суспільства під час Другої світової війни та в перші роки холодної війни.

Хто був першим: Кіану Рівз чи Джонні Сільверхенд?

Джонні Сільверхенд – персонаж, створений Майком Пондсмітом для оригінальної книги Cyberpunk 2020.

Він з'являється в серії оповідань, на які ми посилаємося в грі. Однак, за винятком кольору волосся і бороди, ми майже нічого не змінювали в персонажі, щоб підготувати його для Кіану, принаймні фізично. У світі кіберпанку Джонні не просто знаменитий, як музикант – також він відомий своїми бунтівними поглядами. В одному з оповідань є момент, коли він влаштовує концерт-сюрприз на площі перед офісом великої корпорації. Він настільки розлютив натовп промовами та музикою, що концерт швидко перетворився на бунт, публіка кинулася на корпоративну охорону, намагаючись штурмувати офіси. Такого персонажа не може зіграти хто завгодно, це повинен бути хтось, кому ви повірите. Актор має володіти таким рівнем харизми, що люди й справді кинулися б заради нього на озброєних охоронців, – відповідає Патрік.



Джонні Сільверхенд (Кіану Рівз) у Cyberpunk 2077 / зображення з nedosmotrel

За словами дизайнера, Кіану поставився до роботи зі всією серйозністю та зробив навіть більше, ніж просто надав свою зовнішність та голос персонажу Джонні.

Чи були якісь з банд гри результатом натхнення від фільмів або телешоу?

У грі буде чимала кількість бандитських угруповань, що ворогують між собою. Серед джерел натхнення для їх розробки, Патрік Міллс виділив фільм 1989 року "Воїни" та роботи Вільяма Гібсона, зокрема книги "Нейромант" та "Джонні Мнемонік".

У екранізації роману Гібсона "Джоні Мнемонік", знятій Робертом Лонго, головну роль виконує все той же Кіану Рівз.

Крім "Того, що біжить по лезу", чи були якісь інші джерела натхнення для дизайну і зовнішнього вигляду Нічного міста?

Міллс наголосив, що не тільки "Той, що біжить по лезу", а й уся творчість Сіда Міда мала вплив на майбутню гру, а також згадав про вплив японських творів подібного жанру:

З японських творів велике враження на нас при розробці справило аніме "Акіра", але я думаю, що ще більше на нас вплинув витвір Мамосу Осії – "Привид в обладунках". У нашій грі є одна особлива сцена, в якій чітко і недвозначно згадується "Привид в обладунках 2: Невинність".



Кадр з аніме "Привид в обладунках" / зображення з pinterest

Які плани на DLC?

CD Projekt Red відомі також завдяки високій якості DLC для своїх ігор. На запитання про відповідний контент для Cyberpunk 2077 Патрік Міллс відповів:

Нині ми зосереджені на основній грі, але ви можете очікувати чогось схожого на The Witcher 3: Wild Hunt з точки зору набору DLC.

DLC – це завантажуваний вміст (Ді-Ел-Сі; англ. Downloadable content – DLC) – додатковий контент (медіадані), здебільшого створювані для відеоігор, що вийшли раніше. Може містити такий контент, як: нові режими гри, об'єкти, рівні, завдання та інші додаткові можливості для повної версії гри.

Чи є суттєві відмінності між версіями для PS4 / Xbox One та версіями для PS5 / Series X?

Розробник заявив, що коли гра вийде, то кожен хто купив версію для PS4 чи Xbox One, зможе грати в неї на PS5 та Series X, відповідно. Також в майбутньому планується випуск безкоштовного оновлення, яке дозволить грі повною мірою використовувати можливості обладнання консолей наступного покоління.

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Що було найбільшою перешкодою при створенні загальної системи відкритого світу, унікальної для Cyberpunk 2077?

Польська компанія здобула світове визнання у галузі створення якісного відкритого світу після своєї надуспішної відеогри The Witcher 3: Wild Hunt. Тепер фанати очікують чогось подібного і від наступної гри CD Projekt Red.

Що, на мій погляд, відрізняє ігри нашої компанії від інших, з точки зору відкритого світу, так це те, що ми прагнемо дати гравцеві глибоку, особисту історію надзвичайної якості, поєднуючи це з захопливим відкритим світом і правдоподібними подіями, що не псуватимуть змісту розповіді чи витрачатимуть даремно час гравця, – каже Патрік Міллс.

За його словами, саме це найскладніше у створенні справді крутого відкритого світу.



Місто в грі Cyberpunk 2077 / зображення з gamingbolt

Наскільки вибір гравців у грі впливає на основну сюжетну лінію?

Напевно, усі без винятку геймери люблять, коли грає дає їм вибір, який дійсно вплине на сюжет. Таке ми вже бачили у тому ж Відьмаку, тому цілком очікувано, Міллс відповів:

Вибір гравця надзвичайно важливий, і дійсно, те, як ви виконуєте основі чи побічні квести, навіть на самому початку, може кардинально змінити вашу кінцівку гри.

Також старший дизайнер квестів на питання про тривалість гри відповів, що не має точної інформації чи якого середнього значення, адже все залежить від стилю гри конкретної людини, але загалом гра вийшла довгою, що точно потішить любителів прискіпливо пройти кожен квест різними способами. На останнє питання про те, що він може розповісти про розробку продовження ігрової серії The Witcher, Патрік відповів:

Ніколи нічого про це не чув, може, ви можете мені що-небудь розповісти?