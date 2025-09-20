Такі дії компанії пов'язані з поточними економічними умовами та слідує за аналогічними кроками компанії в інших регіонах світу, розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Microsoft.

Дивіться також Мрія кожного геймера: серію ігор Grand Theft Auto почали вивчати в одному з університеті США

На скільки зростуть ціни на консолі Microsoft?

Згідно з оголошенням, вартість флагманської консолі Xbox Series X зросте на 50 доларів і становитиме 549,99 долара .

і становитиме . Молодша модель, Xbox Series S, подорожчає на 30 доларів, і її нова ціна складе 329,99 долара.

Ціни на модельний ряд Xbox

Продукт Нова ціна в США Попередня ціна в США Xbox Series S (512 ГБ) 399,99 доларів 379,99 доларів Xbox Series S (1 ТБ) 449,99 доларів 429,99 доларів Xbox Series X 649,99 доларів 599,99 доларів Xbox Series X Digital 599,99 доларів 549,99 доларів Xbox Series X 2 ТБ Galaxy Black Special Edition 799,99 доларів 729,99 доларів

Важливо! Ці зміни торкнуться лише ринку Сполучених Штатів, оскільки в багатьох інших країнах, включно з Канадою та Австралією, ціни на консолі Xbox були підвищені ще на початку року.

Як Microsoft пояснила підняття ціни?

Голова Xbox Філ Спенсер пояснив, що це рішення було непростим, але необхідним для адаптації до поточних ринкових умов, наводить його слова The Verge.

За його словами, компанія прагнула якомога довше утримувати стабільні ціни, однак економічна ситуація змусила переглянути вартість обладнання. Він наголосив, що цей крок дозволить Microsoft і надалі надавати гравцям якісний продукт та сервіси, яких вони очікують.

Цікаво, що цей крок Microsoft зробила після того, як її головний конкурент, Sony, ще у 2022 році підвищив ціни на PlayStation 5 у багатьох регіонах світу, але тоді ринок США залишився недоторканим.

Варто зауважити, що рішення Microsoft підняти ціни саме на домашньому ринку свідчить про значний економічний тиск, з яким стикається ігровий підрозділ компанії.