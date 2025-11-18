Окрім того, що Microsoft потішила геймерів новим переліком ігор, які з'являться на платформі, вона також розповіла про ті тайтли, які покинуть підписку вже найближчим часом, розповідає 24 Канал. Але про все по порядку.

Дивіться також Зона стала небезпечнішою: STALKER 2 отримав велике оновлення

Які ігри поповнять каталог Game Pass?

Почнемо з того, що вже зараз (з 18 листопада) власники підписки Game Pass Ultimate отримали доступ до Fortnite Crew, що включає преміальні нагороди, 1000 В-баксів та щомісячні набори екіпірування.

До кінця тижня користувачам стануть доступні ще п'ять проєктів.

Вже 19 листопада в Game Pass Premium з'явиться паперова пригода Kulebra and the Souls of Limbo (PC, Xbox).

(PC, Xbox). Того ж дня в Game Pass Ultimate та PC Game Pass вийдуть рольовий екшен Moonlighter 2: The Endless Vault (PC) та науково-фантастичний бойовик Revenge of the Savage Planet (PC, Xbox Series X|S).

Vault (PC) та науково-фантастичний бойовик (PC, Xbox Series X|S). А 20 листопада каталог поповнять перегони The Crew Motorfest (PC, Xbox) та рольова гра Monsters are Coming! Rock & Road (PC).

(PC, Xbox) та рольова гра (PC). Наступного тижня, 25 листопада, відбудеться прем'єра двох ігор. Підписники Game Pass Ultimate, Premium та PC Game Pass отримають доступ до потойбічного екшену Banishers: Ghosts of New Eden (PC, Xbox Series X|S) та кооперативного симулятора винищення павуків Kill It With Fire! 2 (PC, Xbox).

На початку грудня до бібліотеки додадуть ще дві гри.

1 грудня, одночасно з релізом, вийде супергеройський бойовик Marvel Cosmic Invasion (PC, Xbox).

(PC, Xbox). А 2 грудня каталог поповнить нелінійна сюжетна пригода Lost Records: Bloom & Rage (PC, Xbox Series X|S).

Які ігри покинуть Game Pass?

Водночас 30 листопада сервіс залишать п'ять ігор для ПК та консолей:

Barbie Project Friendship ,

Lords of the Fallen ,

а також обидві частини JRPG Octopath Traveler та Octopath Traveler 2

і містобудівна стратегія SteamWorld Build.

Нагадаємо, що кілька днів тому, 16 листопада, підписку покинула українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2, яка з моменту релізу перебувала в Game Pass Ultimate і була доступною як на консолі, так і на PC. Наразі гра прямує до релізу на PS 5 і стане там доступною вже 20 листопада.