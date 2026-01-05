Що спричинило масштабний збій у League of Legends?

У день збою екрани завантаження зависали, а доступ до гри був заблокований. Масштаб проблеми підтверджував сервіс Downdetector, який зафіксував понад 7000 скарг від розчарованих гравців, пише 24 Канал з посиланням на BLIX.GG.

Дивіться також Відомий гравець League of Legends залишає кіберспорт після 11 років на сцені

Компанія Riot Games швидко відреагувала на ситуацію, опублікувавши офіційне повідомлення у соціальній мережі X. Розробники підтвердили, що їм відомо про технічні неполадки, і команда активно працює над усуненням проблеми. Для стабілізації ситуації розробники прийняли рішення тимчасово вимкнути рейтингові черги.

Варто зазначити, що збій торкнувся не лише League of Legends – автобатлер Teamfight Tactics також опинився серед постраждалих продуктів Riot.

Попри це компанія не поспішала називати причину негараздів, тож активні учасники спільноти League of Legends самостійно провели технічне розслідування та виявили проблему.



Таке повідомлення бачили користувачі League of Legends під час збою / Скриншот BLIX.GG

Спочатку з'явилися припущення, що Riot Games могла постраждати від тієї ж проблеми з Cloudflare, яка раніше вплинула на роботу Valorant та Overwatch 2. Проте детальний аналіз ситуації спростував цю теорію – джерело проблеми крилося в іншому місці.

Виявилося, що Riot не продовжила SSL-сертифікат, а тому термін його дії просто завершився. Декілька гравців, які провели налагодження клієнта, підтвердили цю інформацію і навіть знайшли тимчасове рішення. Для відновлення доступу до гри достатньо було змінити системну дату комп'ютера на 3 січня 2026 року – день, коли сертифікат ще був дійсним.

Дивіться також Найкращі моменти: чим запам'ятався кіберспорт League of Legends у 2025 році

Яка ситуація сьогодні?

Станом на 5 січня більшість ігрових регіонів відновили нормальну роботу, хоча в окремих зонах все ще можуть спостерігатися певні труднощі. Riot Games продовжує моніторити ситуацію та працювати над остаточним вирішенням технічних неполадок.

Компанія рекомендує гравцям стежити за оновленнями в офіційному акаунті у соціальній мережі X, де публікуватиметься актуальна інформація про стан серверів.

Ця ситуація стала нетиповою для League of Legends – зазвичай настільки масштабні технічні проблеми трапляються рідко. Проте швидка реакція розробників та активність спільноти дозволили оперативно локалізувати проблему та знайти шляхи її вирішення.