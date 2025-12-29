Яким був шлях Karsa?

Хунг "Karsa" Хау-хсуань розпочав свою професійну діяльність у 2015 році в складі команди Flash Wolves. Цей період він завжди згадував як найщасливіший час у своїй кар'єрі. Протягом наступних одинадцяти років гравець виступав за такі відомі команди, як RNG, CTBC Flying Oysters та PSG Talon, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Найбільшого успіху Karsa досяг у 2018 році, коли став переможцем весняного та літнього сплітів LPL, а також тріумфував на престижному турнірі Mid-Season Invitational.

Проте останні роки стали справжнім випробуванням для легендарного лісника. Виступаючи за PSG Talon, Karsa зіткнувся з тим, що не міг демонструвати бажаний рівень гри й допомагати команді так, як він це собі уявляв. Через велике психологічне навантаження він навіть звертався по допомогу до терапевта, щоб впоратися зі стресом.

Хоча завдяки роботі з тренером Ченгом "CorGi" Пін-Луном йому вдалося покращити свої показники, у 2025 році він вирішив остаточно попрощатися з роллю гравця.

Спільнота League of Legends, яка вважає його одним із найкращих лісників за всю історію, з сумом зустріла новину про його відхід.

Чим він планує займатися далі?

Попри емоційне прощання, Karsa не планує повністю зникати з радарів. Він повідомив, що візьме на себе нову роль і зосередиться на регулярному стрімінгу для своїх шанувальників.

Хоча деталі його подальшої участі в екосистемі League of Legends поки лишаються непідтвердженими, гравець наголосив, що зберіг приємні спогади про кожен момент, проведений на сцені.

Варто зазначити, що Karsa не єдиний кіберспортсмен, який останнім часом пішов зі сцени, адже йдуть не лише гравці, а й цілі організації.