Яким був шлях Karsa?
Хунг "Karsa" Хау-хсуань розпочав свою професійну діяльність у 2015 році в складі команди Flash Wolves. Цей період він завжди згадував як найщасливіший час у своїй кар'єрі. Протягом наступних одинадцяти років гравець виступав за такі відомі команди, як RNG, CTBC Flying Oysters та PSG Talon, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.
Найбільшого успіху Karsa досяг у 2018 році, коли став переможцем весняного та літнього сплітів LPL, а також тріумфував на престижному турнірі Mid-Season Invitational.
Проте останні роки стали справжнім випробуванням для легендарного лісника. Виступаючи за PSG Talon, Karsa зіткнувся з тим, що не міг демонструвати бажаний рівень гри й допомагати команді так, як він це собі уявляв. Через велике психологічне навантаження він навіть звертався по допомогу до терапевта, щоб впоратися зі стресом.
Хоча завдяки роботі з тренером Ченгом "CorGi" Пін-Луном йому вдалося покращити свої показники, у 2025 році він вирішив остаточно попрощатися з роллю гравця.
Спільнота League of Legends, яка вважає його одним із найкращих лісників за всю історію, з сумом зустріла новину про його відхід.
Чим він планує займатися далі?
Попри емоційне прощання, Karsa не планує повністю зникати з радарів. Він повідомив, що візьме на себе нову роль і зосередиться на регулярному стрімінгу для своїх шанувальників.
Хоча деталі його подальшої участі в екосистемі League of Legends поки лишаються непідтвердженими, гравець наголосив, що зберіг приємні спогади про кожен момент, проведений на сцені.
Варто зазначити, що Karsa не єдиний кіберспортсмен, який останнім часом пішов зі сцени, адже йдуть не лише гравці, а й цілі організації.
- Кілька днів тому стало відомо, що Team Tidebound повністю покидає дисципліну Dota 2, про що написало видання Esports.net. Останній склад був далеко не випадковим зібранням гравців. Це було возз'єднання колишніх гравців LGD Gaming, серед яких були такі сильні гравці, як NothingToSay, Faith_bian та y. Завдяки стабільній грі протягом першої половини 2025 року, команда Tidebound стала однією з восьми команд, які отримали пряме запрошення на The International 14. На заході вони справили фурор, фінішувавши на швейцарському етапі з рахунком 4-1 та зрештою потрапивши до вісімки найкращих. Попри відсутність чіткого спонсорства, команда зібрала майже 700 000 доларів призових грошей менш ніж за рік. Досі незрозуміло, що сталося, але команда не продовжила контракт.
- 10 грудня стало відомо про те, що BOOM Esports також завершила своє восьмирічне перебування в Dota 2, розформувавши склад і надавши гравцям статус вільних агентів.
- Тоді ж ми дізналися, що один із топових кіберспортсменів League of Legends, Кан "TheShy" Сен-лок, оголосив про перерву в кар'єрі. Це вже другий раз, коли корейський топ-лейнер відходить від змагальної сцени – раніше він пропустив увесь сезон 2024 року. У своїй публікації в Weibo гравець підкреслив, що Invictus Gaming залишається для нього домівкою, тому він не покине команду остаточно.
- А в листопаді зірковий гравець T1 з League of Legends, Лі "Gumayusi" Мін-хьон, оголосив про завершення співпраці з командою після перемоги на Чемпіонаті світу 2025. Gumayusi допоміг T1 здобути три титули чемпіона світу поспіль, але вирішив прийняти новий виклик у своїй кар'єрі.