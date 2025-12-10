Цей рік запам'ятається не лише спортивними перемогами, а й важливими змінами у структурі змагань. 24 Канал зібрав головне, що потрібно згадати.

Дивіться також League of Legends готує чимало змін у 2026 році, а деякі з них матимуть вплив на кіберспорт

Які найважливіші події відбулися в League of Legends протягом року?

Початок року ознаменувався дебютом турніру First Stand, який проходив з 10 по 15 березня. Hanwha Life Esports здобула перемогу у фіналі проти Karmine Corp. Головною особливістю турніру став режим Fearless Draft. За його правилами, кожен чемпіон після використання в серії більше не з'являється у наступних матчах незалежно від команди. Така механіка змусила колективи шукати нестандартні тактичні рішення та показувати глибше розуміння гри.

Кіберспорт – це цікаві стріми, меми після турнірів, апдейти ігор і постійний рух уперед. Залишатися частиною світу кіберспорту допоможе betking. Від актуальних прогнозів до результатів змагань – усе, що цікавить фанатів, зібрано на одному сайті.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

У період з 27 червня по 12 липня у Ванкувері відбувся Mid-Season Invitational. Це змагання стало першим турніром League of Legends на території Канади. Фанати побачили рекордну кількість напружених серій – з 19 матчів формату Best of 5 дев'ять дійшли до вирішальної п'ятої гри. Gen.G продемонструвала домінування та здобула титул після драматичного фіналу проти T1.

Кульмінацією сезону став Чемпіонат світу в Китаї. Фінальне протистояння між T1 та KT Rolster тривало п'ять ігор, хоча більшість експертів прогнозувала фаворитам легку перемогу. Команда T1 здобула третій поспіль титул чемпіонів світу, ставши першою в історії дисципліни, якій це вдалося. Лі Мін-хьон отримав звання MVP фіналу, ставши першим гравцем на позиції ADC з таким досягненням з 2017 року. Невдовзі після перемоги спортсмен перейшов до Hanwha Life Esports, про що писало видання Insider Gaming.

Цей рік також збігся з 15-річчям кіберспортивної сцени League of Legends. Організатори оновили дизайн класичного трофею та запровадили структурні зміни у форматі змагань. Поява мультирегіональних ліг та нових режимів додала свіжості турнірній системі.

Нарешті, цього року League of Legends стала найпопулярнішою грою 2025 року на Discord. Месенджер, який є одним із головних сервісів для спілкування у геймерів, опублікував щорічний огляд Checkpoint, у якому назвав найпопулярніші ігри року, що минає. MOBA-гра від Riot Games зберігає лідерські позиції вже багато років.

Скандали, інтриги й розслідування

Рік не обійшовся без скандалів. У вересні Gabriel Rau зробив сексистські висловлювання під час прямої трансляції, заявивши, що жінкам не місце в професійному League of Legends. Його команда відсторонила гравця від кількох матчів, а Riot Games вилучила його з відео до гімну Worlds 2025.

Кліп на пісню Sacrifice, яка стала символом цьогорічного Worlds 2025: дивіться відео

Інший гучний інцидент стався з гравцями Bilibili Gaming. Після раннього вибування з чемпіонату світу кількох членів команди помітили у нелегальному закладі азартних ігор у Шанхаї. Така поведінка викликала хвилю обурення серед фанатів, які розчарувалися у спортсменах.

Що чекає далі на League of Legends?

Riot Games уже офіційно назвала локації для проведення світового чемпіонату з League of Legends у 2026 році. Головний турнір сезону знову пройде в Північній Америці, але цього разу охопить лише два міста замість чотирьох.

Основні матчі турніру Worlds 2026 проходитимуть в Аллені, що у штаті Техас. Фінальну гру запланували в Нью-Йорку. Такий підхід відрізняється від формату 2022 року, коли північноамериканський Worlds охоплював чотири різні локації. Тоді змагання проходили в Мехіко, Нью-Йорку, Атланті та Сан-Франциско. Новий формат з двох міст виглядає компактнішим та зручнішим для організаторів і глядачів.

Riot Games водночас представила календар інших міжнародних турнірів 2026 року. Сезон стартує з First Stand у бразильському Сан-Паулу. Це буде перший топовий міжнародний турнір у Бразилії після Mid-Season Invitational 2017 року. Mid-Season Invitational 2026 проведуть у південнокорейському місті Теджон.

Компанія змінила формат First Stand – кількість команд-учасниць зросте. Два додаткові місця дістануться командам, які посядуть другі позиції в корейській LCK та китайській LPL. Наразі ці слоти закріплені за азійськими лігами, але розробники допускають можливість перегляду розподілу згодом.

Riot Games коротко окреслила плани й на 2027 рік. First Stand пройде в Південно-Східній Азії, MSI організують у Європі, а чемпіонат світу повернеться до Південної Кореї.

Завчасні анонси дають командам та вболівальникам можливість завчасно планувати подорожі до місць проведення турнірів. Детальна інформація про формати змагань з'явиться ближче до старту кожного турніру.