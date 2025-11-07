Які міста прийматимуть головну кіберспортивну подію року?

Турнір Worlds 2026 пройде у Сполучених Штатах Америки, охопивши лише два міста. Основні матчі відбудуться в місті Аллен, штат Техас, а ґранд-фінал прийматиме Нью-Йорк, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Дивіться також LoL Worlds 2025 б'є нові рекорди популярності: скільки глядачів дивляться турнір

Такий формат із двох міст є більш концентрованим у порівнянні з попереднім північноамериканським чемпіонатом 2022 року, коли ігри проходили в чотирьох різних локаціях, включаючи Мехіко, Нью-Йорк, Атланту та Сан-Франциско.

#Worlds2026 is coming to Allen, TX and New York City! pic.twitter.com/EEl6jrJQUC — LoL Esports (@lolesports) November 7, 2025

Окрім Worlds, Riot Games також анонсувала місця для інших важливих міжнародних івентів 2026 року. Сезон розпочнеться з турніру First Stand, який відбудеться в Сан-Паулу, Бразилія. Це буде перший міжнародний турнір найвищого рівня в Бразилії з часів Mid-Season Invitational (MSI) 2017 року. Своєю чергою, MSI 2026 року прийматиме місто Теджон у Південній Кореї.

Разом із анонсом локацій розробники повідомили і про зміни у форматі First Stand, пише Esports-news. Кількість команд-учасниць буде збільшено. Два додаткові слоти отримають команди, що посядуть другі місця в LCK (корейська ліга) та LPL (китайська ліга). Хоча наразі ці місця закріплені за азійськими регіонами, Riot Games не виключає можливості перегляду цього розподілу в майбутньому.

Що далі?

Також було коротко озвучено плани на 2027 рік: First Stand пройде в Південно-Східній Азії, MSI – у Європі, а Чемпіонат світу знову повернеться до Кореї.

Ці анонси, зроблені заздалегідь, дають змогу фанатам і командам краще планувати свої поїздки та участь у глобальних кіберспортивних подіях. Очевидно, що якихось деталей щодо форматів чи будь-чого іншого ще немає. Інформація почне з'являтися ближче до початку турнірів.

