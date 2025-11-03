Чому турнір став настільки популярним?

Чемпіонат світу з League of Legends 2025 року встановив новий рекорд за кількістю одночасних переглядів, досягнувши позначки спочатку в 3,27 мільйона глядачів під час протистояння між південнокорейською командою T1 та Anyone's Legend, а потім 3,59 мільйона глядачів під час гри між T1 і Top Esports Gaming. T1 виграла в обох випадках, чим не лише забезпечила їм місце у півфіналі, але й побила попередній пік турніру, який становив 2,5 мільйона глядачів, на понад 700 тисяч, пише 24 Канал з посиланням на дані Esports Charts.

Популярність T1 є ключовим фактором такого успіху. Команда не лише перемогла на торішньому LoL Worlds 2024, а й брала участь у чотирьох із п'яти найпопулярніших матчів поточного турніру, кожен з яких залучив понад два мільйони глядачів.

Ще на стадії Play-In турнір продемонстрував рекордні показники. Матч-відкриття між T1 та Invictus Gaming зібрав понад 2,5 мільйона глядачів, що стало рекордом для стартового дня та всього етапу Play-In в історії чемпіонатів світу. Цей результат значно перевищив показник 2024 року, коли пік на аналогічній стадії склав 1,4 мільйона глядачів, зазначає Esports Insider.

Загалом, ще до початку півфіналів, Worlds 2025 накопичив понад 90,3 мільйона годин перегляду за 75 годин ефіру, що вже дозволило йому увійти до десятки найбільш популярних турнірів з League of Legends в історії.

Важливу роль у залученні аудиторії відіграють і незалежні стрімери. Зокрема, трансляції Марка "Caedrel" Лемонта досягли піку в 288 615 глядачів під час чвертьфіналів, що підкреслює успішність стратегії Riot Games щодо підтримки спільноти контент-мейкерів.

Команда T1, яка розпочала свій шлях з етапу Play-In, вийшла свій восьмий фінал Чемпіонату світу й тепер боротиметься за 1 мільйон доларів. У разі перемоги на турнірі зірковий гравець команди, Лі "Faker" Сан Хьок, здобуде свій шостий титул чемпіона світу, що ще більше зміцнить його статус однієї з найвидатніших постатей у кіберспорті.​

Півфінальні матчі відбулися. Переможці цих протистоянь – T1 і KT Rolster – вийшли у ґранд-фінал, запланований на 9 листопада. Аналітики прогнозують, що фінальні етапи турніру з League of Legends можуть залучити ще більшу аудиторію та встановити нові рекорди переглядів.​

