Що входить до колекційного видання Worlds 2025?

На честь 15-річчя кіберспорту League of Legends компанія Riot Games підготувала для фанатів особливий сюрприз – колекційне видання Worlds Unlocked 2025. Цей набір, представлений у партнерстві з Opera GX, стане доступним для покупки в офіційному магазині Riot Games Merch Store з 9 жовтня. Вартість набору складе 99 доларів, пише 24 Канал з посиланням на LoLeSports.

Розробники обіцяють унікальний досвід розпакування. Центральним елементом коробки є мініатюрна копія Нексуса, що піднімається з основи. Навколо нього розташовані ексклюзивні фізичні предмети, серед яких:

Фігурки мініатюрних міньйонів.

Плюшева іграшка Scuttle Crab.

Набір значків Worlds 2025.

Крім того, до створення набору долучилися глобальні партнери Riot Games:

Компанія HyperX надала брендовану ігрову мишу Pulsefire Haste та килимок для неї .

та . Mercedes-Benz додали до комплекту мультитул у вигляді автомобіля G-Wagen та фірмовий ремінець.

Для китайського ринку передбачений додатковий ексклюзив – колекційні картки LPL.

Окрім фізичних предметів, власники Worlds Unlocked 2025 отримають чимало цифрового контенту:

Ігрову перепустку події "Trials of Twilight: Worlds Event Pass".

Образ "Trials of Twilight" для чемпіона Xin Zhao.

Ексклюзивну кольорову схему для цього образу.

Капсулу зі випадковим образом з минулих чемпіонатів світу.

Кілька ексклюзивних емоцій та іконку профілю.



Колекція товарів на честь Чемпіонату світу з League of Legends / Фото Riot Games

Riot Games також повідомила, що з 13 жовтня в магазині з'явиться окрема колекція одягу та аксесуарів, присвячена Worlds 2025. Окрім цього, для шанувальників карткової гри Riftbound буде доступний спеціальний набір до чемпіонату.

Судячи з реакції спільноти, ціна у 99 доларів за такий великий набір була сприйнята дуже позитивно, пише eSportsInsider, оскільки багато хто вважає її більш ніж розумною для колекційного видання такого рівня.

Нагадаємо, Riot Games уже назвала місця проведення Чемпіонату світу з League of Legends у 2025 році. Турнір пройде на трьох майданчиках у Китаї. Поряд із цим компанія провела жіночий турнір з League of Legends.

