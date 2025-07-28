Які зміни чекають на Worlds 2025?

Організатори з Riot Games підготували кілька важливих нововведень для Worlds 2025. Перш за все варто зазначити, що подія проходитиме на трьох різних майданчиках по всій країні. Уперше матчі такого рівня прийматиме Beijing Smart Esports Center. На цьому майданчику пройдуть етапи Play-In та Swiss Stage, пише 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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У рамках Play-In відбудеться серія до п'яти перемог за участю команд, які посіли четверте місце в рейтингу, з двох найкращих регіонів Mid-Season Invitational (MSI): LCK (Корея) та LPL (Китай). Переможець серії вийде на швейцарський етап.

Етап Knockout Stage, де вісім найкращих команд змагатимуться за вихід до фіналу, перенесеться до шанхайської Mercedes-Benz Arena. Важливою зміною є відсутність перерв між чвертьфіналами та півфіналами, що зробить змагання ще більш динамічними.

Фінальний поєдинок, який визначить нового чемпіона світу, відбудеться на 18-тисячній арені Dong’an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium у Ченду.

Китай вже має досвід проведення світових чемпіонатів League of Legends. У 2020 році більшість турніру через пандемію COVID-19 пройшла у Shanghai Media Tech Studio, а фінал – на Pudong Football Stadium.

League of Legends: популярність і призові фонди

Популярність League of Legends продовжує зростати. Так, фінал MSI 2025 між командами Gen.G та T1 встановив новий рекорд переглядів, досягнувши піку у 3,4 мільйона одночасних глядачів. Це підтверджує, що League of Legends залишається одним з наймасштабніших кіберспортивних проєктів у світі, приваблюючи як мільйони фанатів, так і кіберспортивні організації, що прагнуть розширити свою присутність у цій дисципліні.

Торішній Чемпіонату світу з League of Legends встановив неймовірний рекорд з кількості глядачів – фінал, який пройшов у Лондоні, мав пікову кількість глядачів у 6 941 610 осіб, що стало найвищим показником в історії всіх кіберспортивних змагань. Цікаво, що його транслювали в прямому ефірі навіть у кінотеатрах.

Цьогоріч варто очікувати чогось подібного. Чемпіонат світу з League of Legends у 2025 році, як уже давно відомо, матиме рекордний призовий фонд – 5 мільйонів доларів, що є значним збільшенням у порівнянні з 2,25 мільйона доларів минулого року.

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