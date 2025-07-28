Какие изменения ждут Worlds 2025?

Организаторы из Riot Games подготовили несколько важных нововведений для Worlds 2025. Прежде всего стоит отметить, что событие будет проходить на трех разных площадках по всей стране. Впервые матчи такого уровня будет принимать Beijing Smart Esports Center. На этой площадке пройдут этапы Play-In и Swiss Stage, пишет 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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В рамках Play-In состоится серия до пяти побед с участием команд, занявших четвертое место в рейтинге, из двух лучших регионов Mid-Season Invitational (MSI): LCK (Корея) и LPL (Китай). Победитель серии выйдет на швейцарский этап.

Этап Knockout Stage, где восемь лучших команд будут соревноваться за выход в финал, перенесется в шанхайскую Mercedes-Benz Arena. Важным изменением является отсутствие перерывов между четвертьфиналами и полуфиналами, что сделает соревнования еще более динамичными.

Финальный поединок, который определит нового чемпиона мира, состоится на 18-тысячной арене Dong'an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium в Чэнду.

Китай уже имеет опыт проведения мировых чемпионатов League of Legends. В 2020 году большинство турнира из-за пандемии COVID-19 прошло в Shanghai Media Tech Studio, а финал – на Pudong Football Stadium.

League of Legends: популярность и призовые фонды

Популярность League of Legends продолжает расти. Так, финал MSI 2025 между командами Gen.G и T1 установил новый рекорд просмотров, достигнув пика в 3,4 миллиона одновременных зрителей. Это подтверждает, что League of Legends остается одним из самых масштабных киберспортивных проектов в мире, привлекая как миллионы фанатов, так и киберспортивные организации, стремящихся расширить свое присутствие в этой дисциплине.

Прошлогодний Чемпионата мира по League of Legends установил невероятный рекорд по количеству зрителей – финал, который прошел в Лондоне, имел пиковое количество зрителей в 6 941 610 человек, что стало самым высоким показателем в истории всех киберспортивных соревнований. Интересно, что его транслировали в прямом эфире даже в кинотеатрах.

В этом году стоит ожидать чего-то подобного. Чемпионат мира по League of Legends в 2025 году, как уже давно известно, будет иметь рекордный призовой фонд – 5 миллионов долларов, что является значительным увеличением по сравнению с 2,25 миллиона долларов в прошлом году.

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