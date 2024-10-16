Как это будет

Финал турнира ожидается уже 2 ноября. Пройдет он в Лондоне, куда многие фанаты попасть не смогут. И хотя за всем можно будет наблюдать дома через трансляцию на официальном канале Riot Games в Twitch, все же гораздо приятнее делать это в большой компании таких же фанатов игры. Именно для этого и существуют подобные мероприятия. Как пишет eSportsMag, Riot Games развернет показы финала во многих местах, как и в прошлом году.

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К сожалению, украинцам не стоит надеяться, что нечто подобное распространят хотя бы в нескольких кинотеатрах, по крайней мере в этом году.

Все европейские команды, к сожалению, уже вылетели на этапе отбора. В финальную стадию проходят четыре китайские команды, три корейские и одна североамериканская. Они будут соревноваться за титул чемпиона и возможность разделить 2 250 000 долларов, где 450 000 долларов забирает победитель турнира. 360 000 долларов ожидают команду, что займет вторую позицию, а третье место заберет 180 000 долларов.

Кроме кинотеатров, поклонники соревновательной сцены Lol смогут наблюдать за финалом Worlds также в игровых клубах Riot Play для "более приватного и менее торжественного опыта".

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