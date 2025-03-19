Дуже багато грошей

Згідно з оголошенням, призовий фонд Чемпіонату світу з LoL у 2025 році становитиме 5 мільйонів доларів. Про це 16 березня заявив глобальний керівник проєкту LoL Esports Кріс Грілі, повідомляє 24 Канал.

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Варто зазначити, що це досить великий стрибок, оскільки минулого року призовий фонд World Championship складав 2,25 мільйона доларів. Тобто ми бачимо зростання у більш ніж два рази.

Таке рішення організаторів не повинно викликати здивування, зважаючи на те, що за кількістю глядачів турніри League of Legends є найпопулярнішими в світі серед усіх кіберспортивних дисциплін. Минулорічний Worlds став найпопулярнішим кіберспортивним турніром в історії не лише LoL, а й загалом кіберспорту. За фіналом тоді спостерігали 6,94 мільйона глядачів. Зважаючи, що кіберспорт невпинно зростає, можна очікувати, що цей рекорд буде побито цього року.

Очікується, що учасники Чемпіонату світу також розділять доходи, пов'язані з продажем мерчу, що повинно значно збільшити доходи команд.

На торішньому Чемпіонаті не лише не було жодної української команди, а й не було жодного українця серед іноземних команд. Серед учасників домінували корейські та китайські склади. Переможцем стала південнокорейська Т1, яка здобула 445 000 доларів США.

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